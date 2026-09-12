Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 12 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina ¡De la pantalla de La Opinión Austral al registro civil !: Giuliana y Andrés dieron el "sí" * Río Turbio. Dos menores murieron al incendiarse su casa * Centro de Veteranos celebró su aniversario * Alerta por proyecto de ley que pone en riesgo la seguridad jurídica y el estado de derecho *Violencia escolar: una alumna de 6° grado atacó a su compañera con un compás * Dos revólveres y $ 1,5 millones secuestrados por el tiroteo a una casa * ADEPA eligio a Daniel Dessein como nuevo presidente.

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¡De la pantalla de La Opinión Austral al Registro Civil! Giuliana y Andrés dieron el “sí” en Río Gallegos y compartieron con felicidad su libreta de matrimonio.

Tragedia en Río Turbio: dos menores murieron al incendiarse su casa y hay tres personas internadas. Las víctimas tenían 8 y 15 años y el hecho conmocionó a la Cuenca Carbonífera.

35 años manteniendo viva la causa Malvinas. El Centro de Veteranos de Río Gallegos celebró su aniversario junto a familiares y alumnos de la EPP N° 78.

Alerta por un proyecto de ley sobre ecocidio que, según especialistas, podría afectar la seguridad jurídica y el Estado de derecho.

Violencia escolar: una alumna de sexto grado atacó a una compañera con un compás.

Allanamiento en Río Gallegos: secuestraron dos revólveres y $1,5 millones por el tiroteo contra una vivienda.

ADEPA eligió a Daniel Dessein como nuevo presidente durante su 64ª Asamblea en Tucumán, donde también se debatió sobre el impacto de la inteligencia artificial.