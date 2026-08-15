Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 15 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina La Caja de Previsión Social jubiló a las tres vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Renée Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña. Tras el informe de La Opinión Austral, Vialidad Provincial inició trabajos de mantenimiento en el tramo Caleta Olivia-Ramón Santos. En El Calafate, María Isabel y Juan Carlos murieron con apenas diez días de diferencia. Tenían 76 y 71 años. Intercargo se va de Río Gallegos y de Comodoro Rivadavia.

Por La Opinión Austral | 15 de agosto 2026 · 8:56 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral