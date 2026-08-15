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SORPRESIVO

Jubilaron a las tres vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Renée Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña. La Caja de Previsión Social otorgó 27 jubilaciones en el marco de un decreto que acelera el proceso. Hay pedidos para evaluar acciones judiciales.

RUTA 3: EMPEZÓ EL BACHEO

Tras el informe de La Opinión Austral, Vialidad Provincial inició trabajos de mantenimiento en el tramo Caleta Olivia-Ramón Santos.

CONMOVEDORA HISTORIA DE AMOR

En El Calafate, María Isabel y Juan Carlos murieron con apenas diez días de diferencia. Tenían 76 y 71 años.

UNA FAMILIA PERDIÓ SU CASA

Cuatro integrantes de una familia de Las Heras quedaron sin vivienda luego de un incendio y necesitan ayuda.

INTERCARGO SE VA DE RÍO GALLEGOS

La empresa confirmó el cierre de sus operaciones en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia. Serán dados de baja 18 puestos en un plazo de 90 días.

CRIMEN EN NEUQUÉN

MIRA TAMBIÉN

Un extrabajador de Santa Cruz fue asesinado y su cuerpo fue arrojado en un establecimiento rural. La investigación conmociona a la región.

HISPANO Y EL FÚTBOL FEMENINO

La pasión por el fútbol femenino continúa creciendo e Hispano es protagonista de una disciplina que suma cada vez más jugadoras y público.

EN ESTA NOTA Tapas

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