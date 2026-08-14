Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 14 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Unión santacruceña a un paso de la semifinal *Santa cruz absorbe parte del costo de la energía para evitar trasladarlo a las tarifas * Argentina LNG presentó su adhesión al RIGI * Rastrillaje con casi 100 policías: sigue la búsqueda de dos vecinos * La increíble historia de las gatitas de Alfredo, el jubilado desaparecido * Provincia expuso números del municipio: "si paga aportes, le sobran $ 6.000 millones"* Cobertura especial en Buenos Aires. Amcham alertó sobre el "riesgo" de "perder continuidad en el camino de la estabilidad" * "Ruso" guzmán, de pico truncado, es refuerzo de boca río gallegos * Indec. La inflación general fue del 2,1% en julio y 2% en la patagonia

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Unión Santacruceña, a un paso de la semifinal del Nacional Federal de Futsal. El equipo de Santa Cruz busca meterse entre los cuatro mejores en San Juan.

Santa Cruz absorbe parte del costo de la energía. La medida busca evitar que el impacto llegue a las tarifas de los usuarios.

YPF. Argentina LNG presentó su adhesión al RIGI con una inversión récord de USD 51.000 millones.

Misterio en Río Gallegos: sigue la intensa búsqueda de dos vecinos. Cerca de 100 efectivos policiales participan de los rastrillajes.

La increíble historia de las gatitas de Alfredo, el jubilado desaparecido. Sus mascotas se convirtieron en parte de una historia que conmueve a toda la comunidad.

Cruce entre Provincia y Municipio por la coparticipación. El Gobierno provincial expuso números y aseguró que, si la Municipalidad paga aportes, le sobrarían $6.000 millones.

La municipalidad reclamó ante los tres poderes del estado que no se descuente la coparticipación

AmCham alertó sobre el riesgo de perder continuidad en el camino de la estabilidad. La cobertura especial de La Opinión Austral en Buenos Aires reunió voces sobre desarrollo, minería y federalismo.

Minería en chubut: “La discusión debe ser con licencia social”

“Fue un honor ser la primera presidenta mujer de la cámara”

“Ruso” Guzmán, de Pico Truncado, es nuevo refuerzo de Boca de Río Gallegos.

Indec. La inflación general fue del 2,1% en julio y 2% en la patagonia