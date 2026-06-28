Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 27 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina * Renunció Manuel Adorni: ""Me han tratado de delincuente y corrupto" *No pasó inadvertido: lo que dejó el Foro Austral de la Libertad en Santa Cruz *Exclusivo de La Opinión Austral: Las vacaciones de René Favaloro en Santa Cruz: las cerezas y el sueño de construir una casa frente al lago

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Liga Sur – El Calafate

Suspendieron a un futbolista por 10 años por agredir a un árbitro

Renunció Manuel Adorni

El jefe de Gabinete de Ministros publicó una nota dirigida al presidente Javier Milei, en la que denunció ataques mediáticos, difamaciones y la invasión a su vida personal. Continúa la causa judicial por enriquecimiento ilícito.

“Me han tratado de delincuente y corrupto”.

Manuel Adorni, exjefe de Gabinete.

“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales”.

Patricia Bullrich, senadora nacional.

“Sabemos del difícil e inmerecido momento”.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

No pasó inadvertido: lo que dejó el Foro Austral de la Libertad en Santa Cruz

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La Scaloneta ganó y ya piensa en Cabo Verde

Con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, derrotó a Jordania para cerrar el grupo con puntaje ideal.

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Abogado Juan Vigliero: “No se puede tapar una tragedia con una injusticia”.

Servicios Públicos normalizó la energía tras un corte que afectó a varios barrios en Río Gallegos

Exclusivo de La Opinión Austral | Material inédito

Las vacaciones de René Favaloro en Santa Cruz: las cerezas y el sueño de construir una casa frente al lago

Un vecino de Los Antiguos compartió una fotografía inédita y recordó la única visita del médico en febrero de 2000.

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