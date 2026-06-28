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¡Así sigue el Mundial!
Transmisión especial de Sudáfrica vs. Canadá a las 16:00 hs.
Sports Radio en dúplex con las radios del Grupo La Opinión Austral: LU12 AM 680, FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1.
Liga Sur – El Calafate
Suspendieron a un futbolista por 10 años por agredir a un árbitro
Renunció Manuel Adorni
El jefe de Gabinete de Ministros publicó una nota dirigida al presidente Javier Milei, en la que denunció ataques mediáticos, difamaciones y la invasión a su vida personal. Continúa la causa judicial por enriquecimiento ilícito.
“Me han tratado de delincuente y corrupto”.
Manuel Adorni, exjefe de Gabinete.
“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales”.
Patricia Bullrich, senadora nacional.
“Sabemos del difícil e inmerecido momento”.
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
No pasó inadvertido: lo que dejó el Foro Austral de la Libertad en Santa Cruz
Mundial de Fútbol: Argentina 3 – Jordania 1
La Scaloneta ganó y ya piensa en Cabo Verde
Con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, derrotó a Jordania para cerrar el grupo con puntaje ideal.
Juicio por el ARA San Juan
Abogado Juan Vigliero: “No se puede tapar una tragedia con una injusticia”.
Servicios Públicos normalizó la energía tras un corte que afectó a varios barrios en Río Gallegos
Exclusivo de La Opinión Austral | Material inédito
Las vacaciones de René Favaloro en Santa Cruz: las cerezas y el sueño de construir una casa frente al lago
Un vecino de Los Antiguos compartió una fotografía inédita y recordó la única visita del médico en febrero de 2000.
CPE: el oficialismo de ADOSAC perdió la vocalía docente
Roberto Güenchenen murió a los 55 años: pesar por el fallecimiento del hermano de Rafael Güenchenen
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