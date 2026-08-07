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“La Justicia volvió a matar a mi hermano”: el duro reclamo de la familia de Rubén Mansilla. Adrián Mansilla cuestionó la absolución de uno de los acusados por el asesinato de su hermano y apuntó contra el fallo judicial.
Claudio Vidal irá por la reelección. El gobernador confirmó que será candidato en 2027 y volvió a cuestionar a la oposición por la falta de respaldo al financiamiento provincial.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La votación terminó 37 a 33 y el oficialismo retiró el capítulo referido a la Ley del Manejo del Fuego.
Cruces políticos tras la votación. Patricia Bullrich aseguró que “no fue una derrota”, Alicia Kirchner cuestionó el proyecto y Jairo Guzmán defendió la iniciativa del Gobierno.
Cientos de vecinos se manifestaron contra el gobierno nacional y el proyecto de ley.
San Cayetano: comenzaron las fiestas patronales. Este viernes se realizará la tradicional procesión y La Opinión Austral acompaña la jornada con una lámina especial del santo.
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