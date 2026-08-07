Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 7 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina "La justicia volvió a matar a mi hermano": el duro reclamo de la familia del expolicía asesinado * CLaudio Vidal irá por la reelección * "El kirchnerismo, cuando no gobierna, trabaja para destruir a los que gobiernan"* 37 a 33: media sanción, sin cambios en la Ley del Fuego* Patricia Bullrich: "No fue una derrota, fue un balotaje, 50 y 50" * Alicia Kirchner: "Hay desprecio a los sectores más vulnerables"* Jairo Guzmán: "Hay un discurso falso, no se está vendiendo el país" *San Cayetano: gran comienzo de las fiestas patronales,

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“La Justicia volvió a matar a mi hermano”: el duro reclamo de la familia de Rubén Mansilla. Adrián Mansilla cuestionó la absolución de uno de los acusados por el asesinato de su hermano y apuntó contra el fallo judicial.

Claudio Vidal irá por la reelección. El gobernador confirmó que será candidato en 2027 y volvió a cuestionar a la oposición por la falta de respaldo al financiamiento provincial.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La votación terminó 37 a 33 y el oficialismo retiró el capítulo referido a la Ley del Manejo del Fuego.

Cruces políticos tras la votación. Patricia Bullrich aseguró que “no fue una derrota”, Alicia Kirchner cuestionó el proyecto y Jairo Guzmán defendió la iniciativa del Gobierno.

Cientos de vecinos se manifestaron contra el gobierno nacional y el proyecto de ley.

San Cayetano: comenzaron las fiestas patronales. Este viernes se realizará la tradicional procesión y La Opinión Austral acompaña la jornada con una lámina especial del santo.