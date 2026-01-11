Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 11 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *El incendio en el Parque Nacional Los Glaciares cumple una semana *Héroes: tres hermanos cruzaron el lago Epuyén en balsa para colaborar en el combate del incendio *"Lucho" González y Vanesa Carbone dieron el "sí" *El fuego consumió una casa en Río Gallegos: quedó con lo puesto

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Boxing Club se juega ante Camioneros el paso a semifinales

El encuentro entre el albiverde y los de Río Grande será a las 17:00 en el Emilio “Pichón” Guatti

El incendio en el Parque Nacional Los Glaciares cumple una semana

Desde el comando del operativo se explicó que la condición del incendio es circunscripto, lo que implica que todas las tareas sobre la circunferencia del fuego ya fueron completadas. Los humos que puedan observarse ya no tienen riesgo de propagación hacia otros sectores.

“El incendio fue intencional, lo tenemos acreditado”, indicó el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz

Héroes: tres hermanos cruzaron el lago Epuyén en balsa para colaborar en el combate del incendio

En 2025 el valor del oro creció 62,5% y el de la plata, 102%

“Calma de verano: Javier Milei arranca 2026 con Trump cerca, el dólar estable”

El gobernador Claudio Vidal conformó una mesa permanente

Regreso a Malvinas: este sábado, veterano celebrará su cumpleaños en las islas

“Lucho” González y Vanesa Carbone dieron el “sí”

El fuego consumió una casa en Río Gallegos: quedó con lo puesto