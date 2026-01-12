Your browser doesn’t support HTML5 audio
Festival Nacional del Malambo: cuatro jóvenes representan a Santa Cruz en Laborde
¿Dónde está Gabriel Mileca?: se escapó de un centro de salud mental y está desaparecido desde el sábado
Amigos y conocidos del runner se sumaron a la búsqueda. Bomberos encabezan los rastrillajes en Río Gallegos. Un taxista declaró llevarlo hasta la zona del camping provincial.
Incendios en la Patagonia: controlado en El Chaltén, pero Chubut sigue en la lucha
Claudio Vidal: “El compromiso y el trabajo en equipo fueron fundamentales”
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó su gratitud a todos los que trabajaron en el operativo. “Está controlado el incendio”, aseguró y adelantó que fortalecerán las brigadas.
Para Milei, son “héroes” quienes luchan contra el fuego
“Nacho” Torres: “La lluvia ayudó, no hay que aflojar”
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó el reporte de los incendios en la cordillera. Agradeció el apoyo de otras provincias, Nación y Chile y ratificó que irá “hasta las últimas consecuencias” para identificar a los responsables. El fuego ya arrasó más de 12 mil hectáreas.
Manuel Adorni: “Nación continúa asistiendo a las provincias afectadas”
Torneo Regional Federal Amateur: Boxing le ganó a Camioneros y jugará las “semis” contra Jorge Newbery
El “albiverde” venció 2-1 como local a los de Río Grande y se quedó con el pase a semifinales. En Buenos Aires, el “Lobo” empató 0-0 contra Deportivo Villalonga y selló la clasificación tras golear en la ida 3-0. Los protagonistas hablaron con La Opinión Austral.
De “La Voz Argentina” al altar en Río Gallegos
“Lucho” González y Vanesa Carbone tuvieron una gran fiesta de casamiento
