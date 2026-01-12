Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 12 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Incendios en la Patagonia: controlado en El Chaltén, pero Chubut sigue en la lucha *Festival Nacional del Malambo: cuatro jóvenes representan a Santa Cruz en Laborde *¿Dónde está Gabriel Mileca?: se escapó de un centro de salud mental y está desaparecido desde el sábado

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Festival Nacional del Malambo: cuatro jóvenes representan a Santa Cruz en Laborde

¿Dónde está Gabriel Mileca?: se escapó de un centro de salud mental y está desaparecido desde el sábado

Amigos y conocidos del runner se sumaron a la búsqueda. Bomberos encabezan los rastrillajes en Río Gallegos. Un taxista declaró llevarlo hasta la zona del camping provincial.

Incendios en la Patagonia: controlado en El Chaltén, pero Chubut sigue en la lucha

Claudio Vidal: “El compromiso y el trabajo en equipo fueron fundamentales”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó su gratitud a todos los que trabajaron en el operativo. “Está controlado el incendio”, aseguró y adelantó que fortalecerán las brigadas.

Para Milei, son “héroes” quienes luchan contra el fuego

“Nacho” Torres: “La lluvia ayudó, no hay que aflojar”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó el reporte de los incendios en la cordillera. Agradeció el apoyo de otras provincias, Nación y Chile y ratificó que irá “hasta las últimas consecuencias” para identificar a los responsables. El fuego ya arrasó más de 12 mil hectáreas.

Manuel Adorni: “Nación continúa asistiendo a las provincias afectadas”

Torneo Regional Federal Amateur: Boxing le ganó a Camioneros y jugará las “semis” contra Jorge Newbery

El “albiverde” venció 2-1 como local a los de Río Grande y se quedó con el pase a semifinales. En Buenos Aires, el “Lobo” empató 0-0 contra Deportivo Villalonga y selló la clasificación tras golear en la ida 3-0. Los protagonistas hablaron con La Opinión Austral.

De “La Voz Argentina” al altar en Río Gallegos

“Lucho” González y Vanesa Carbone tuvieron una gran fiesta de casamiento