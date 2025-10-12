Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 12 de octubre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Perito Moreno: dos nuevos detenidos por el brutal robo a una empresaria *Oscar Vera, presidente de Fomicruz: “Hay un compromiso de inversión de más de USD 1.200 millones para los próximos 6 años” * Cruces entre China y EE.UU., ¿qué pasará con las represas?

Crueldad animal: un hombre pateó a un gato y le provocó una grave infección

Perito Moreno: dos nuevos detenidos por el brutal robo a una empresaria

La banda, integrada por nueve personas, se llevó 30 mil dólares, joyas y relojes. Los dos últimos sospechosos fueron detenidos en Santa Fe y trasladados a Santa Cruz, donde el juez Eduardo Quelín les tomará indagatoria.

El paso a paso de Fomicruz para licitar las áreas cedidas de YPF: “Hay un compromiso de inversión de más de USD 1.200 millones para los próximos 6 años”

El presidente de Fomicruz, Oscar Vera, indicó a La Opinión Austral que el consorcio para las áreas de YPF serán seis empresas: Patagonia Resources, Roch, Clear Petroleum, Quintana EyP, Brest y Azruge S.A.

Misterio en Río Turbio, ¿otro caso Padrón?: investigan la muerte de un hombre y demoraron a su pareja

El riogalleguense Matías Muñoz ascendió a Primera con Gimnasia de Mendoza

Por penales, el equipo mendocino se impuso a Deportivo Madryn, de Chubut, que ahora irá al Reducido.

Relaciones diplomáticas:

Cruces entre China y EE.UU., ¿qué pasará con las represas?

Javier Milei viaja a EE.UU. y se esperan más anuncios con Donald Trump. Por Florencia Golender

Tras anuncio de Milei: los desafíos de la Patagonia para la instalación de los servidores de OpenAI

El Sub 20 del comodorense Ian Subiabre derrotó a México y está en semis

Automovilismo en el “José Muñiz”: Oyarzo, Ojeda y Sebastianelli largarán en el primer lugar