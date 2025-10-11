Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 11 de octubre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina La Patagonia sueña con Deportivo Madryn en Primera División. * YPF y ENI avanzan en el mayor proyecto de inversión de GNL en la historia del país. * Milei y OpenAI: mega inversión de USD 25.000 millones en la Patagonia.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alerta de comerciantes por ola de robos en Río Gallegos

Vecinos y empresarios expresaron preocupación ante los hechos de inseguridad que afectan distintos puntos de la capital de Santa Cruz.

La Patagonia sueña con Deportivo Madryn en Primera División

El “Aurinegro” enfrenta a Gimnasia de Mendoza por un lugar en la Liga Profesional. La final se juega en Vicente López y todo el sur argentino está pendiente.

¡Buen viaje, Walaq! El cóndor andino rescatado volvió a volar

El ejemplar juvenil, asistido en mayo en Río Mayer, fue liberado en 28 de Noviembre. “Fue mágico”, contó Marisol Espino, del Consejo Agrario Provincial.

YPF y ENI avanzan en el mayor proyecto de inversión de GNL en la historia del país

Horacio Marín confirmó que la alianza implicará exportaciones por más de USD 300 mil millones. Javier Milei celebró el “tremendo proyecto energético”.

Claudio Vidal defendió el 90/10: “Ahora los santacruceños tienen prioridad en el empleo”

El gobernador aseguró que se revertirá la histórica desigualdad en la contratación de trabajadores locales.

Milei y OpenAI: mega inversión de USD 25.000 millones en la Patagonia

El acuerdo fue anunciado en Casa Rosada. El proyecto busca desarrollar inteligencia artificial con alcance global.

Hispano juega su quinto partido en el Torneo Pre Federal

El equipo celeste buscará mantener el ritmo y escalar posiciones en la competencia regional.

Fundación Favaloro: una carrera verde con miles de participantes

Color, energía y conciencia ambiental en una jornada inolvidable en Palermo.