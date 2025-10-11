Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de la presentación del libro “La Construcción de un Milagro“ de Javier Milei, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, diagnosticó que la Argentina “enfrenta un momento de grave iliquidez” y anunció los términos del auxilio financiero. El dólar mostró signos de calma, el Riesgo País volvió a los 900 puntos. Con ese oxígeno, el líder libertario viajará este lunes hacia Washington para una bilateral con su par, Donald Trump, y se esperan más novedades comerciales. China mira con lupa. En dos semanas, se vota.

Transcurrieron pocas horas entre el show en el que Milei cantó para promocionar su libro en el que detalla el éxito de la aplicación de su modelo económico de ajuste, y la definición de la asistencia financiera del socio del norte para estabilizar de emergencia la macro y llegar a las elecciones legislativas del 26 de octubre sin una disparada del dólar, peor a la que se registró en la previa al posteo de Bessent.

Por más exultantes que se muestren en la cúpula de La Libertad Avanza porque Trump haya convertido el contundente respaldo político en económico, la tensión interna crece en la Casa Rosada a la hora del diagnóstico propio. Faltan dólares y el nivel de dependencia de los “ok” de la Casa Blanca al que ha llegado Milei es una apuesta a todo o nada.

Así como el Presidente volvió a respirar con el anuncio de Bessent sobre un swap por 20 mil millones de dólares y la intervención del Tesoro en el mercado cambiario local a través de bancos privados, cuanto mayor sea el paquete de ayuda, más atado a la buena voluntad de los Estados Unidos estará durante la segunda mitad de su mandato.

Y primero hay que ver qué pasa si al partido violeta no le va como espera en las elecciones de medio término. En la Casa Rosada saben que la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, significará otra derrota, pero analizan que si ronda los 10 puntos (y no los casi 14 de septiembre), podrían compensar con los resultados en otros distritos, donde las encuestas lo tienen primero o peleando ese lugar. De ahí que Milei salió de gira federal para asegurar Mendoza, Chaco, Corrientes, entre otras.

Ni hablar si Estados Unidos compra bonos de deuda argentina. En principio, sería un envión inédito para recuperar la confianza de inversores financieros en el país. Pero a mediano y largo plazo aparece la incógnita insoslayable sobre el riesgo: Qué pasaría con el valor del dólar local frente al peso si cambia el escenario político y el norte retira el apoyo con todos esos compromisos.

Milei irá al Salón Oval y a la Blair House

Por lo pronto, será el turno de Milei de disfrutar este martes 14 un momento en Washington DC fiel a la parafarnaria de los norteamericanos. El Presidente viajará el próximo lunes con su comitiva. Será recibido con honores en el aeropuerto de Dulles, Trump lo esperará en la puerta de la Casa Blanca y luego, mantendrán una reunión bilateral en el Salón Oval.

Suelen tener unos 20 minutos los presidentes para un intercambio en privado, luego en otra sala de mesa amplia se suman los ministros seleccionados por cada administración.

Milei viajaría en principio con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el vocero, Manuel Adorni. Podría sumar algún ministro más al ARG01. El canciller Gerardo Werthein lo recibirá en Washington.

El gobierno, como suele manejarse, hará pública la agenda oficial del viaje entre este domingo y el lunes, antes de la partida del avión presidencial. Se sabe que por la noche, Milei está invitado a pernoctar en la Blair House, la residencia oficial para los invitados del presidente de los Estados Unidos que el martes próximo lucirá la bandera argentina.

Más allá de esos detalles, la atención estará puesta en la posibilidad de que existan anuncios sobre un entendimiento arancelario para el comercio bilateral. “Venimos avanzando fuertemente y esperamos muy buenas noticias sobre el acuerdo de comercio con los Estados Unidos”, anticipó esta semana Werthein en declaraciones televisivas.

Si bien incluiría varios rubros, hay enorme expectativa por si habrá definiciones sobre acero y aluminio. Los productores e industriales argentinos siguen de cerca estas noticias, ya que impactará directamente en aquellos que negocian con la tierra que gobierna Trump.

China espera a Milei pero le responde a Bessent

Las novedades las mirarán también con lupa desde China, donde el gobierno de Xi Jinping no sólo se ha mostrado paciente con Milei –luego de sus exabruptos contra la política del gigante asiático-, sino que le ha brindado su propio “salvataje” cuando a mediados del 2024 renovó el swap con la Argentina, en momentos tensos en que el dólar parecía también dispararse.

“Lo hacen sin pedir nada cambio”, los elogió después Milei durante una entrevista, en una especie de reclamo a los Estados Unidos, desde donde insisten con que La Libertad Avanza debe retrotraer la injerencia china en la región a cambio de su auxilio. Habrá que esperar para ver que pasa con el swap entre yuanes y pesos.

Bessent dijo en un medio estadounidense: “No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina. Estabilizar Argentina es prioritario para Estados Unidos”, prometió tras poner en marcha el paquete de ayuda que incluye al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Embajada de China en la Argentina emitió un comunicado en donde consideró que “las provocadoras declaraciones” del secretario del Tesoro norteamericano “volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses, que solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas”.

“Bessent parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo“, manifestó la diplomacia china, que comparó que “Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying“.

E indica que “Estados Unidos debe saber que no puede perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países”. “Sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender“, sugiere la embajada del país que es el mayor comprador de soja argentina.

Milei, entre gigantes enfrentados, y cerca de las urnas

Además del equilibrio diplomático que le exigirá al gobierno de Milei no ser daño colateral en el fuego cruzado entre dos potencias embarcadas en una profunda guerra comercial a partir del a asunción de Trump; la Argentina quedó en medio de la grieta interna en EE.UU. por ser destino de apoyo financiero cuando el republicano pasa la motosierra por asistencia a sectores vulnerables en su país, tal cual se lo remarcan desde la oposición demócrata.

Así, Milei se juega a todo o nada para las elecciones de medio término y entre dos gigantes enfrentados entre sí. Por eso, si bien en los últimos días sus alfiles se mueven para generar muestras de gobernabilidad, hay serios movimientos en la Casa Rosada apura reconquistar al ala dialoguista de los gobernadores, sin los cuales (si se sostiene lo que indica las encuestas) Milei no podrá avanzar con sus reformas laboral y tributaria después del 11 de diciembre.

Ahora, los cambios en las regulaciones de trabajo y de algunos regímenes impositivos forman parte del Plan Argentina Grande Otra Vez, una especie del MAGA (Make America Great Again) de Trump, pero por ahora sin la reserva de dólares genuinos en dos años de gestión.

Para que esos proyectos avancen en el Congreso tuvo dos encuentros claves el asesor Santiago Caputo (inesperadamente cuestionado en público esta semana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por tomar decisiones y no ejercer como funcionario, con las responsabilidades que conlleva) su par en la gestión de Trump, Barry Bennet. Hay versiones de que el asesor republicano intentará tejer puentes con los jefes provinciales para lo que viene después de las elecciones. En especial, con los de Provincias Unidas, que hoy se presentan como una “tercera vía”.

Milei ya hizo los deberes con el expresidente Mauricio Macri que ya se comprometió públicamente a trabajar de forma coordinada para pasar las reformas en carpeta por el renovado Congreso.

Con todo eso listo, sólo le tiene que aguantar la paciencia social con salarios ajustados y actividad a la baja. La democracia atraviesa una crisis enorme a nivel global, sin embargo, conserva la única herramienta con potencial disruptivo: el del voto. Ni Milei, ni la oposición, ni Trump, ni Bessent, ni Bennet, pueden predecir la voz de la mayoría.

Leé más notas de Florencia Golender