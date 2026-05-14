Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 14 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Gobierno detalló el proyecto de ley para tomar deuda hasta 600 millones de dólares * Investigarán a la Policía por la fuga de la estafadora de Río Gallegos * Aníbal Cepeda: Último adiós y pedido de justicia* Despidieron a Gael, el bebé fallecido en la explosión * Un puma sorprendió a Río Gallegos y hubo un gran operativo * Estudiantes del Salesiano visitaron los estudios del Grupo La Opinión Austral.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gobierno detalló el proyecto de ley para tomar deuda hasta 600 millones de dólares

Autoridades provinciales dieron detalles sobre el proyecto de ley. El ministro Ezequiel Verbes aclaró que es sólo para obras de infraestructura. La interconexión energética, el acueducto del lago Buenos Aires y mejoramiento educativo, sanitario y portuario, entre los puntos centrales.

EXCLUSIVO: investigarán a la Policía por la fuga de la estafadora de Río Gallegos

La fuga de Silvia Benítez abrió una nueva investigación encabezada por el fiscal José Antonio Chan para determinar por qué efectivos policiales no informaron a tiempo al juzgado interviniente. Videos viralizados y denuncias públicas anticiparon la salida de los acusados de Río Gallegos mientras la Justicia intentaba localizarlos en medio de un fuerte operativo interprovincial.

Despidieron a Gael, el bebé fallecido en la explosión

La localidad de Perito Moreno despidió este miércoles a Gael Morales, el bebé de dos meses que murió junto a Jorge Valconte (30) y Franco Gómez (26) tras la explosión ocurrida en un complejo habitacional. El hecho dejó además al menos 30 inmuebles afectados y hay una investigación judicial en curso para determinar las causas del siniestro, bajo la órbita del juez Eduardo Quelín.

Aníbal Cepeda: Último adiós y pedido de justicia

Cristian Cepeda y su esposa Isabel Britos, hijo y nuera de la víctima hablaron con LU12 AM680 durante el velorio realizado en Río Gallegos y reconstruyeron los últimos días del jubilado petrolero asesinado y descuartizado. “Estamos muy mal, esto es muy doloroso” expresaron.

Un puma sorprendió a Río Gallegos y hubo un gran operativo

La presencia del animal causó sorpresa este miércoles cuando lo vieron en el autódromo José Muñiz. En los últimos meses, fueron varios los avistamientos de ejemplares en zonas urbanas de la provincia de Santa Cruz. Qué dijeron desde el Consejo Agrario Provincial sobre el paradero del puma.

Estudiantes del Salesiano visitaron los estudios del Grupo La Opinión Austral

Con el objetivo de conocer la historia de la empresa periodística y cómo se desarrollan las noticias, el 5to año de Comunicación del Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján” de Río Gallegos participó de una visita guiada por las oficinas.