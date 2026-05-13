Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 13 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El ministro de Justicia Juan Mahiques recibió al gobernador Claudio Vidal. Currti, ¿también involucrado en la muerte de su expareja?. Multitudinaria marcha universitaria en Santa Cruz.

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El adiós a las víctimas de la tragedia en Perito Moreno

La comunidad de Santa Cruz continúa conmocionada tras la explosión que resultó en la pérdida de tres vidas, incluyendo la de un lactante de dos meses. Los restos de las víctimas son trasladados hacia la provincia de Salta mientras los peritos trabajan para determinar las causas exactas del siniestro.

Reunión entre Claudio Vidal y el ministro de Justicia de la Nación

El gobernador de Santa Cruz mantuvo un encuentro oficial con Juan Mahiques en un contexto marcado por las tensiones jurisdiccionales entre la Corte Suprema y el Tribunal Superior provincial. El diálogo buscó establecer canales institucionales para resolver conflictos legales que afectan a la administración santacruceña.

Santa Cruz lidera el crecimiento en transparencia presupuestaria según CIPPEC

Un reciente relevamiento realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para el Equidad y el Crecimiento posicionó a la provincia como la de mayor mejora en la publicación de datos financieros. Este reconocimiento resalta el compromiso con la rendición de cuentas sobre los fondos públicos provinciales durante el último ejercicio.

Reglamentación de la ley de emergencia para el sector comercial y PyME

El Ejecutivo provincial finalizó el proceso administrativo para poner en marcha las herramientas de apoyo contempladas en la Ley de Emergencia Comercial e Industrial. Las empresas de Río Gallegos y el resto de la provincia podrán acceder ahora a los beneficios fiscales y financieros diseñados para sostener el empleo local.

Masivo reclamo en Santa Cruz por el financiamiento universitario

Una movilización de gran escala recorrió las calles locales con la participación activa de toda la comunidad educativa y organizaciones sindicales. El pedido central al Gobierno Nacional fue el estricto cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.

Nuevas excavaciones en Comodoro Rivadavia por la desaparición de Iván Torres

Integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense llevaron adelante tareas de búsqueda en ocho sepulturas no identificadas del Cementerio Oeste. El procedimiento judicial busca arrojar luz sobre el paradero del joven desaparecido hace más de dos décadas en la ciudad chubutense.

Investigan posible vínculo del sospechoso Curtti con un femicidio previo

Tras la detención del acusado por el crimen del jubilado Aníbal Cepeda, la fiscalía ha sumado nuevas líneas de investigación relacionadas con la muerte de su expareja en 2023. Se busca determinar si existen patrones criminales comunes entre ambos casos que permitan ampliar la imputación contra el detenido.