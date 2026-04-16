Your browser doesn’t support HTML5 audio
Gisel Leiva, la psicóloga que ayudó al ex Boca, Cristian Pavón, en el streaming de La Opinión Austral
En Canadá: Vidal y CGC potencian a Palermo Aike
El gobernador Claudio Vidal recorrió junto al directivo de CGC, Pablo Chebli, instalaciones de perforación no convencional. El objetivo es incorporar tecnología de punta para acelerar el desarrollo en la formación geológica, la segunda más importante del país tras Vaca Muerta.
“Abran su corazón”: el pedido de la mamá de Emma a la Corte Suprema
La nena de 4 años necesita tratamiento por apraxia para hablar. OSDE lo niega y la familia fue a la Justicia
Congreso: impulsan proyectos para asistir a pymes de Santa Cruz
Boxing Club homenajeó a Daniel Maidana, un histórico del “Albiverde”
Detuvieron a dos sindicalistas en Las Heras y ATE se atrincheró en Educación
Ezequiel Verbes dio detalles sobre el Plan de Alivio Financiero
El domingo: misa a 13 años de la muerte del padre Juan Barrio
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario