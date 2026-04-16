Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 16 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *En Canadá: Vidal y CGC potencian a Palermo Aike *"Abran su corazón": el pedido de la mamá de Emma a la Corte Suprema. La nena de 4 años necesita tratamiento por apraxia para hablar. OSDE lo niega y la familia fue a la Justicia *Detuvieron a dos sindicalistas en Las Heras y ATE se atrincheró en Educación

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Gisel Leiva, la psicóloga que ayudó al ex Boca, Cristian Pavón, en el streaming de La Opinión Austral

En Canadá: Vidal y CGC potencian a Palermo Aike

El gobernador Claudio Vidal recorrió junto al directivo de CGC, Pablo Chebli, instalaciones de perforación no convencional. El objetivo es incorporar tecnología de punta para acelerar el desarrollo en la formación geológica, la segunda más importante del país tras Vaca Muerta.

“Abran su corazón”: el pedido de la mamá de Emma a la Corte Suprema

La nena de 4 años necesita tratamiento por apraxia para hablar. OSDE lo niega y la familia fue a la Justicia

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Detuvieron a dos sindicalistas en Las Heras y ATE se atrincheró en Educación

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