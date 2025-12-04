Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 4 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Ante Milei, Jairo Guzmán juró como diputado nacional por Santa Cruz *Habrá cena de egresados: tras la estafa, alumnos de quinto celebraron su último día de clases. *Entrevista a Panni Margot, el diseñador que fusiona moda y ciencia: "Los sueños se trabajan"

Devolvieron las armas robadas de una chacra en las afueras de Río Gallegos

Cobertura especial desde el Congreso: La Libertad Avanza se convirtió en la primera minoría.

Ante Milei, Jairo Guzmán juró como diputado nacional por Santa Cruz

El referente libertario prestó juramento ante la atenta mirada del presidente, Javier Milei. El oficialismo celebró el aumento de presencia legislativa: el bloque pasó de 37 a 95 diputados.

Jairo Guzmán habló en exclusiva con La Opinión Austral: “Se necesita sí o sí una modernización laboral y reforma sindical para el desarrollo económico”

La jura de los chubutenses Juan Pablo Luque y Maira Frías: “Chubut y Santa Cruz son las que más puestos de trabajo perdieron”

Santa Cruz no integró el bloque Provincias Unidas en la Cámara de Diputados.

Habrá cena de egresados: tras la estafa, alumnos de quinto celebraron su último día de clases.

Entrevista a Panni Margot, el diseñador que fusiona moda y ciencia: “Los sueños se trabajan”

Conflicto docente: Adosac volvió a marchar y el Gobierno apunta que “desconoce” los acuerdos.