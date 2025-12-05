Your browser doesn’t support HTML5 audio
Hoy se sortea la Copa del Mundo 2026
Pesar por la muerte del investigador y docente Hugo Corbella
Consumos problemáticos en Río Gallegos
Drogas y ataques de “patotas”: “Hay un crecimiento de la violencia”
Congreso. Por Santa Cruz formará un interbloque con el PRO y la UCR en Diputados
Acto del gobernador en Casa de Gobierno. Vuelve el astillero a Caleta Olivia
Vidal: “Nos estamos incorporando al mundo”
- “Tenemos un compromiso muy grande con el puerto y la ciudad”: Horacio Tettamanti, empresario del astillero SPI Sociedad Anónima.
- “Nos posicionará como un lugar importante y estratégico”: Nadia Ricci, ministra de la Producción.
- “Las reformas permitirían operar hasta con ocho barcos”: Walter Uribe, titular de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC).
Diplomacia. El embajador Lamelas elogió a Milei y anticipó gestiones para una visita de Trump
Legislatura. YCRT espera fondos para regularizar el complemento jubilatorio
Acto. Emotivo homenaje
La Cuenca conmemoró el Día del Minero y de su patrona Santa Bárbara
Crece la inseguridad en Caleta Olivia
Violento asalto: dos delincuentes detenidos y dos prófugos
Tenis adaptado. Punta del Este
Sigue de festejo: Ian Davidson fue subcampeón en singles y dobles
En reemplazo de Guzmán: Paula Álvarez, nueva directora de PAMI Santa Cruz
Por Irene Stur. Informe: Pobreza: la UCA advierte que casi la mitad de los hogares sigue en situación límite
Área cedida por YPF: Clear Petroleum inició su operación en Las Heras-Cañadón Escondida
