Your browser doesn’t support HTML5 audio
Crónica: El streaming lanza su nueva programación
Mesa provincial. Argentina y las energías renovables
El contexto internacional abrirá una nueva oportunidad para el hidrógeno en Santa Cruz
Hubo una convocatoria amplia que se reunió en Río Gallegos para definir las políticas propicias para desarrollar los proyectos de hidrógeno del distrito patagónico. Santa Cruz es la provincia del país con mayor cantidad de proyectos.
Jaime Álvarez: “Contamos con condiciones para posicionarnos como productores a nivel global”.
Juan Carlos Villalonga: “Santa Cruz tiene que ser la voz del desarrollo del hidrógeno”.
Corte de energía por tareas de mantenimiento, Río Gallegos se quedará sin luz de 06:00 a 10:00
Preparativos. Acto por el 2 de abril
Malvinas: vigilia, caravana y actos
En el marco de los 44 años de la Guerra de Malvinas, este martes comenzarán las actividades en Río Gallegos.
Este martes 31 de marzo y miércoles 1, vení al edificio de La Opinión Austral para estampar las Islas Malvinas en guardapolvos o prendas
Murió Fernando “Morsa” Orozco, héroe en la guerra y en la vida
Comodoro Rivadavia
Othar Macharashvili: “Camuzzi ya abusó demasiado”
Ambiente. Especie exógena
Invasión de jabalíes en Santa Cruz: “Es muy preocupante”
La doctora en Biología Laura Fasola habló sobre el fenómeno en la meseta santacruceña
Delincuencia. Se había fugado
Lo buscaban por violencia y robos y lo atraparon en la provincia de Jujuy
Sebastián Gómez renovó la presidencia del Automóvil Club
Elecciones en AOMA
Javier Castro fue reelegido en la conducción del gremio de los mineros
Gas licuado en Latinoamérica: así fue el 39° congreso en Argentina
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario