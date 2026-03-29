Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 29 de marzo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Mesa provincial: El contexto internacional abrirá una nueva oportunidad para el hidrógeno en Santa Cruz *Corte de luz programado para este domingo en Río Gallegos y Caleta Olivia *Malvinas: vigilia, caravana y actos *Murió Fernando "Morsa" Orozco, héroe en la guerra y en la vida *Invasión de jabalíes en Santa Cruz: "Es muy preocupante"

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Crónica: El streaming lanza su nueva programación

Mesa provincial. Argentina y las energías renovables

El contexto internacional abrirá una nueva oportunidad para el hidrógeno en Santa Cruz

Hubo una convocatoria amplia que se reunió en Río Gallegos para definir las políticas propicias para desarrollar los proyectos de hidrógeno del distrito patagónico. Santa Cruz es la provincia del país con mayor cantidad de proyectos.

Jaime Álvarez: “Contamos con condiciones para posicionarnos como productores a nivel global”.

Juan Carlos Villalonga: “Santa Cruz tiene que ser la voz del desarrollo del hidrógeno”.

Corte de energía por tareas de mantenimiento, Río Gallegos se quedará sin luz de 06:00 a 10:00

Preparativos. Acto por el 2 de abril

Malvinas: vigilia, caravana y actos

En el marco de los 44 años de la Guerra de Malvinas, este martes comenzarán las actividades en Río Gallegos.

Este martes 31 de marzo y miércoles 1, vení al edificio de La Opinión Austral para estampar las Islas Malvinas en guardapolvos o prendas

Murió Fernando “Morsa” Orozco, héroe en la guerra y en la vida

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Invasión de jabalíes en Santa Cruz: “Es muy preocupante”

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