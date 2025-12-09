Your browser doesn’t support HTML5 audio
Caso Soledad Maidana: se conoce hoy la pena para Ivar Martens
Según encuesta, 6 de cada 10 argentinos apoya la reforma laboral
Cobertura especial. 45° Peregrinación a Güer Aike. Actos de fe, pedidos y agradecimientos
45 mil fieles junto a la virgen
Por Irene Stur. Presupuesto 2026: Río Gallegos se lleva casi el 50% del plan de obras públicas
Incendio fatal. En Puerto Deseado
Misterio: un detenido por la muerte de su pareja
En La Pampa. Victorias y podios
Santa Cruz, protagonista en la Araucanía 2025
Legislatura de Mendoza: Hoy, sesión clave: Milei pide la aprobación del proyecto minero “San Jorge”
Informe privado: Río Gallegos tiene los concejales “más caros” del país
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario