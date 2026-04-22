Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 22 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Muerte de "Cokito" Oyarzo: la familia pide una "pena ejemplar". Desbarataron una banda que hacía delivery de droga en Río Gallegos: tenían 2 kilos de marihuana. Jairo Guzmán y Guillermo Polke expusieron en el plenario de comisiones Pyme del Congreso.

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La familia de “Cokito” Oyarzo solicita una pena ejemplar en la audiencia de casación

La querella busca que la condena contra Jorge Vera sea recalificada como homicidio simple con dolo eventual para elevar la escala penal hasta los 25 años de prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz dará a conocer el fallo definitivo el próximo 20 de mayo.

El cónsul de Italia visitó Río Gallegos para fortalecer el vínculo con la comunidad

Nicola Bazzani mantuvo una entrevista exclusiva con LU12 donde destacó la importancia de acercar trámites y servicios a los residentes del sur del país. Se estima que en la provincia de Santa Cruz residen actualmente unos 1.800 descendientes de ciudadanos italianos.

Testigos aportan detalles sobre las fallas técnicas en el juicio por el ARA San Juan

Expertos en comunicaciones navales declararon ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos para explicar las irregularidades detectadas previo al hundimiento. Las audiencias se retomaron esta semana con el objetivo de determinar las responsabilidades en el siniestro del submarino.

Desarticulan una red de distribución de estupefacientes en la capital santacruceña

El operativo denominado “Kinder Verde” permitió el decomiso de dos kilogramos de marihuana y la demora de cuatro personas vinculadas al comercio bajo la modalidad de delivery. La policía de Santa Cruz realizó los allanamientos tras una investigación que culminó con el secuestro de bolsas de cogollos.

Referentes económicos de Santa Cruz expusieron la crisis del sector PYME en el Congreso

Jairo Guzmán y Guillermo Polke participaron de un plenario de comisiones para solicitar medidas urgentes ante el complejo escenario comercial de la región. Los representantes insistieron en la necesidad de declarar la emergencia para proteger el desarrollo productivo y los recursos locales.

Multitudinario homenaje al Papa Francisco en la Basílica de Luján

Fieles de todo el país se congregaron en la ceremonia religiosa para recordar el legado de Jorge Bergoglio al cumplirse un año de su partida. La jornada de oración y conmemoración reflejó el profundo impacto de su pontificado en la comunidad católica argentina.