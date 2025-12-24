Your browser doesn’t support HTML5 audio
Cuarta División
Liga de Fútbol Sur: Boxing goleó 4-0 a Bancruz
La Academia se impuso con claridad en una nueva fecha del torneo de Cuarta División.
Informe especial
Recorrida de La Opinión Austral: ¿qué le pediste a Papá Noel?
Llega la Navidad y también las compras de último momento.
La tradicional celebración se vive este miércoles y los preparativos finales se convirtieron en un clásico. En Río Gallegos, el centro se reactivó con familias en busca de regalos y detalles para la cena familiar. La previa mostró un buen clima social, aunque con ventas menores a las esperadas.
Sesión extraordinaria en Santa Cruz
Diputados tratan el Presupuesto 2026
La Legislatura provincial sesiona para debatir el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Abigeato: increíble historia
Se fugó de la policía, chocó y escapó: llevaba 11 corderos en el baúl
Ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 3 y derivó en una investigación por presunto abigeato en Río Gallegos. En el interior del vehículo abandonado, la policía halló once ovinos atados, varios de ellos sin vida.
Actuó la Justicia Federal
Detuvieron en Santa Cruz a un empresario mexicano con pedido de captura internacional
El procedimiento se realizó en el paraje La Esperanza.
Abraham Cigarroa Cervantes, exdirector financiero de una empresa internacional, era buscado por lavado de dinero. Fue alojado en la Unidad 15 por disposición del juez Claudio Vázquez.
Zona norte
En Caleta Olivia, Vidal aseguró el pago de aguinaldo y sueldos
El gobernador Claudio Vidal llevó tranquilidad a los trabajadores estatales.
Las Heras
Despidieron los restos del hombre apuñalado en la plaza
Familiares y amigos dieron el último adiós a Patricio Velásquez Chiguay en el cementerio local.
Río Gallegos – primer vuelo
Se tituló de contadora y fue recibida con flores en el aeropuerto renovado
Feliz Navidad
El jueves 25 de diciembre no habrá diarios
Mantenete informado durante toda la jornada en laopinionaustral.com.ar.
