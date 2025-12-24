Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 24 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Llega la Navidad y también las compras de último momento. Diputados tratan el Presupuesto 2026 de Sana Cruz. Se fugó de la policía, chocó y escapó: llevaba 11 corderos en el baúl. Detuvieron en Santa Cruz a un empresario mexicano con pedido de captura internacional: Abraham Cigarroa Cervantes.

Cuarta División

Liga de Fútbol Sur: Boxing goleó 4-0 a Bancruz

La Academia se impuso con claridad en una nueva fecha del torneo de Cuarta División.

Informe especial

Recorrida de La Opinión Austral: ¿qué le pediste a Papá Noel?

La tradicional celebración se vive este miércoles y los preparativos finales se convirtieron en un clásico. En Río Gallegos, el centro se reactivó con familias en busca de regalos y detalles para la cena familiar. La previa mostró un buen clima social, aunque con ventas menores a las esperadas.

Sesión extraordinaria en Santa Cruz

Diputados tratan el Presupuesto 2026

La Legislatura provincial sesiona para debatir el proyecto enviado por el Ejecutivo.

Abigeato: increíble historia

Se fugó de la policía, chocó y escapó: llevaba 11 corderos en el baúl

Ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 3 y derivó en una investigación por presunto abigeato en Río Gallegos. En el interior del vehículo abandonado, la policía halló once ovinos atados, varios de ellos sin vida.

Actuó la Justicia Federal

El procedimiento se realizó en el paraje La Esperanza.

Abraham Cigarroa Cervantes, exdirector financiero de una empresa internacional, era buscado por lavado de dinero. Fue alojado en la Unidad 15 por disposición del juez Claudio Vázquez.

Zona norte

El gobernador Claudio Vidal llevó tranquilidad a los trabajadores estatales.

Familiares y amigos dieron el último adiós a Patricio Velásquez Chiguay en el cementerio local.

Río Gallegos – primer vuelo

Feliz Navidad

El jueves 25 de diciembre no habrá diarios

Mantenete informado durante toda la jornada en laopinionaustral.com.ar.