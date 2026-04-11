Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 11 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Condenaron al exconcejal Emilio Maldonado y seguirá preso hasta 2049. Conmovedora marcha por Ángel en Comodoro Rivadavia. Lo hallaron muerto y con medio kilo de cocaína. Pesar en la cultura: murió Claudio Maldonado, “el cantor del pueblo”. Jaime Álvarez defendió la baja de regalías petroleras.

Por La Opinión Austral | 11 de abril 2026 · 8:25 hs.