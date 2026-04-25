Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 25 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Menor demorada por amenazar compañeros con un revólver en El Calafate. “Tenemos al menos siete denuncias por amenazas de tiroteos en Río Gallegos”. Fallo clave para la provincia: la Justicia Federal suspendió la reforma de la Ley de Glaciares. Santa Cruz, 3° en los Juegos patagónicos. Milei le respondió al Reino Unido por Malvinas.

Por La Opinión Austral | 25 de abril 2026 · 7:00 hs.