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Boxing, Hispano Y Bangrut jugarán una nueva fase del clasificatorio al Regional
Menor demorada por amenazar compañeros con un revólver
Allanaron la casa de una preadolescente. Secuestraron un arma con municiones. Es el primer caso en Santa Cruz que involucra armas de fuego, tras la decena de casas de pintadas en colegios. El rápido accionar sen de la Policía y la justicia evitó que la situación fuera más grave.
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