Por La Opinión Austral

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Javier Milei: “Ganamos”

Claudio Vidal celebró el fallo por YPF y destacó su impacto económico: “Es una decisión acertada y en beneficio de los argentinos”

“Es un fallo histórico para la Argentina”- Horacio Marin, presidente de YPF.

Cristina Kirchner defendió la expropiación de YPF y afirmó que se hizo “conforme a derecho”

“Se hizo Justicia, Milei debería pedir perdón”- Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires

Guzmán celebró con un proyecto en mano el fallo histórico de YPF a favor de Argentina

“Fallo clave para defender lo que es de todos”- Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

Grupo Olmos y el INCUCAI llevan la procuración de órganos al sistema privado.

Sebastián Georgion: “Los desafíos que nos tocan afrontar, son para los grandes equipos”

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