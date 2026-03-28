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Javier Milei: “Ganamos”
Claudio Vidal celebró el fallo por YPF y destacó su impacto económico: “Es una decisión acertada y en beneficio de los argentinos”
“Es un fallo histórico para la Argentina”- Horacio Marin, presidente de YPF.
Cristina Kirchner defendió la expropiación de YPF y afirmó que se hizo “conforme a derecho”
“Se hizo Justicia, Milei debería pedir perdón”- Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires
Guzmán celebró con un proyecto en mano el fallo histórico de YPF a favor de Argentina
“Fallo clave para defender lo que es de todos”- Ignacio Torres, gobernador de Chubut.
Grupo Olmos y el INCUCAI llevan la procuración de órganos al sistema privado.
Sebastián Georgion: “Los desafíos que nos tocan afrontar, son para los grandes equipos”
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