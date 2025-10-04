Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 4 de octubre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal dijo que "restituir a Eduardo Sosa como procurador es un acto de justicia". * Todo el conflicto en el Poder Judicial: el juicio político a Reneé Fernández y las ternas en Diputados. * Dieron prisión perpetua para Daniel Formoso por el femicidio de la policía federal, Vanesa Gauna. * Camicruz respaldó la nueva ley de empleo local de 90/10.

Prisión perpetua para Daniel Formoso por el femicidio de Vanesa Gauna

El Tribunal sentenció al acusado por el crimen de la joven. La noticia tuvo repercusión nacional.

Vidal: “Restituir a Eduardo Sosa como procurador es un acto de justicia”

El gobernador impulsa junto al bloque “Por Santa Cruz” el proyecto que será tratado el lunes en sesión extraordinaria de Diputados.

El proyecto se trata el lunes en sesión extraordinaria de Diputados

La Cámara debatirá la iniciativa del Ejecutivo que busca restituir al exprocurador Eduardo Sosa, desplazado en 1995.

El día que Néstor Kirchner hizo un acto con 18 gobernadores en Río Gallegos por el “caso Sosa”

En defensa del entonces gobernador Daniel Peralta, el kirchnerismo marcó postura frente a la orden de la Corte Suprema.

Pedido de juicio político a Reneé Fernández

El caso contra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia sigue en debate y genera expectativa en Diputados.

Reunión entre Milei y Macri en Olivos

El presidente y el exmandatario mantuvieron un encuentro que calificaron como “muy fructífero”.

El corazón bajo presión: burnout, estrés y cuidados

Un informe especial sobre salud cardiovascular en tiempos de vida acelerada.

Mano de obra local: fiscalización del 90/10 con registro electrónico

El ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, confirmó que se implementará un sistema para garantizar el cumplimiento en la industria minera.

Cámara Minera reafirma compromiso con el empleo local

Camicruz señaló que respalda el esquema de contratación local, aunque alertó por dificultades en la fiscalización.