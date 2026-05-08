Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del viernes 8 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Modo mundial: con esta edición llevate un cupón para participar por cientos de premios para alentar a la selección *Búsqueda de Aníbal Cepeda: hallaron rastros del vecino desaparecido * Desbarataron red narco que enviaba marihuana desde Formosa a Santa Cruz* Caza furtiva de guanaco: dos detenidos con más de 500 kilos de carne *El insólito hallazgo y la detención sucedieron en la ruta provincial N°12. Los implicados llevaban cuchillos y municiones.* Cortijo anuncio plan para regularizar 25 mil conexiones clandestinas * Juicio Ara San Juan: realizan hoy inspección clave con la nave "gemela" * Nación refuerza la vigilancia epidemiológica por el brote de hantavirus *Las 120 viviendas en Rio Gallegos estarían finalizadas en 12 meses* Ornella Reynoso, segunda en torneo de pádel en Córdoba * Calles anegadas por el agua, transito complicado y quejas de comerciantes

Por La Opinión Austral | 08 de mayo 2026 · 7:00 hs.