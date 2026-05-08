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Búsqueda de Aníbal Cepeda: hallaron rastros del vecino desaparecido
La Policia continuó este jueves con rastrillajes. Encontraron partes de un celular y una caja con zapatillas, elementos que serán peritados. La investigación sigue para dar con el jubilado de 72 años.
Desbarataron red narco que enviaba marihuana desde Formosa a Santa Cruz
Caza furtiva de guanaco: dos detenidos con más de 500 kilos de carne
El insólito hallazgo y la detención sucedieron en la ruta provincial N°12. Los implicados llevaban cuchillos y municiones.
Cortijo anuncio plan para regularizar 25 mil conexiones clandestinas
Juicio Ara San Juan: realizan hoy inspección clave con la nave “gemela”
Nación refuerza la vigilancia epidemiológica por el brote de hantavirus
Las 120 viviendas en Rio Gallegos estarían finalizadas en 12 meses
Ornella Reynoso, segunda en torneo de pádel en Córdoba
Calles anegadas por el agua, transito complicado y quejas de comerciantes
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