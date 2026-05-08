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Búsqueda de Aníbal Cepeda: hallaron rastros del vecino desaparecido 

La Policia continuó este jueves con rastrillajes. Encontraron partes de un celular y una caja con zapatillas, elementos que serán peritados. La investigación sigue para dar con el jubilado de 72 años.

Desbarataron red narco que enviaba marihuana desde Formosa a Santa Cruz

Caza furtiva de guanaco: dos detenidos con más de 500 kilos de carne

El insólito hallazgo y la detención sucedieron en la ruta provincial N°12. Los implicados llevaban cuchillos y municiones.

Cortijo anuncio plan para regularizar 25 mil conexiones clandestinas

Juicio Ara San Juan: realizan hoy inspección clave con la nave “gemela”

Nación refuerza la vigilancia epidemiológica por el brote de hantavirus

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