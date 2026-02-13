Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gaciela Suárez lanzó un bingo para pagar sus medicinas y estudios

 

Nuevo Régimen Penal. Diputados aprobó bajar la imputabilidad

Preso a los 14

  • Cómo votaron los diputados de Santa Cruz

 

“Pijamada del horror”. Tiene 14 años y la golpearon otras menores: “Le hicieron tomar agua del inodoro”

 

Santa Cruz Puede. Ya está la primera producción de puertas placa en Río Gallegos

Claudio Vidal: “Reducción de costos y trabajo para nuestra gente”

 

Legislatura. Renuncia

Luis “Chino” Gallardo reemplazaría a Fernando Españón

 

Chubut. Grave denuncia y allanamiento

Investigan quién está detrás del intento de bloquear el inicio de clases

 

Puerto Deseado: Hackearon el homebanking de una empresa, desviaron $50 millones

 

Puerto de Comodoro: “La Cuenca del Golfo San Jorge genera petróleo para el país y el mundo”

 

Cambios. Santa Cruz: Gladys Montiel es la nueva jefa regional de Anses Sur II

