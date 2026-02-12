Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 12 de febrero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Reforma laboral aprobada: Santa Cruz votó en contra. Gremios de Santa Cruz manifestaron su oposición. Dos demorados en la causa por la desaparición de Mario “Pato” García. Renunció el diputado Fernando Españón, con pedidos de desafuero por causas de abuso.

Por La Opinión Austral | 12 de febrero 2026 · 8:51 hs.