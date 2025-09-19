Your browser doesn’t support HTML5 audio
Hispano arranca el sueño del Pre Federal de Básquet
Coparticipación. Un día después del golpazo en Diputados
Otro revés para Milei: el Senado rechazó el veto a los ATN
Media sanción al proyecto que agrava penas en incidentes viales con víctimas fatales
Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”
Tribunal Superior de Justicia. Proyecto para pasar de 5 a 9 miembros
Judiciales presentó un amparo para suspender la ampliación
- “Para ampliarlo hay dinero, pero hoy tenemos todas las paritarias cerradas”: Franco Mascheroni, secretario de Judiciales.
- “¿Mascheroni es secretario de los trabajadores o del Tribunal Superior de Justicia?”: Karina Nieto, diputada del oficialismo y autora del proyecto.
Caleta Olivia: Juicio por la muerte de Julia Casas: el fiscal pidió 5 años
El “Huracán” Torres: El gobernador de Chubut y el apoyo a los clubes: “El Estado debe acompañarlos”
Río Gallegos: Detuvieron a una pareja por intentar robar en un comercio
Comodorense: Ian Subiabre, convocado a la Sub 20: ¿lo dejará ir River?
Independencia. “Banderas argentinas y chilenas, somos hermanos”
La gran comunidad chilena de Río Gallegos festeja “El Dieciocho”
