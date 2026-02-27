Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Opinión Austral, 67 años de periodismo
Congreso. Otra maratónica sesión de 10 horas
El Senado aprobó cambios en la Ley de Glaciares y define Diputados
- “La ley va a ser intervenida, no tiene seguridad jurídica”: Alicia Kirchner, Unión por la Patria
- “Está muy mal redactada, como estaba es mucho mejor”: José María Carambia, Por Santa Cruz
- Javier Milei: “La era de los ecologistas trabando el progreso está llegando a su fin”
Andinismo en Mendoza. La montaña más alta del continente
Dos santacruceñas hicieron cumbre en el cerro Aconcagua
Insólito: Se escapó el pavo real azul del jardín granja “La Taperita”
Automovilismo: La categoría Fiat 1600 no será de la partida en la apertura de marzo
Inserción laboral. Capacitación y producción
Minería y Educación articulan acciones para impulsar el empleo joven en Santa Cruz
Exclusivo: Alan Williams, el artista de Río Gallegos que llevó su obra hasta Milei
