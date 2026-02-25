Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 25 de febrero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Minería en Santa Cruz: Newmont invertirá USD 800 millones en la ampliación de Cerro Negro sobre el Macizo del Deseado. ARA San Juan: comienza el juicio el 3 de marzo en Río Gallegos. Se entregó Luis Pintos, presunto asesino de Ulises Olima (21). El G6, referentes de la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural, la UIA y Adeba, respaldaron el plan económico y la reforma laboral del Gobierno.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

ARA San Juan: comienza el juicio el 3 de marzo en Río Gallegos

Con 20 testigos, inicia el proceso judicial por el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Perito Moreno crece con la minería

La compañía Newmont invertirá USD 800 millones en la ampliación Cerro Negro Expansión 1 (CNE1).

El proyecto extenderá la vida útil del yacimiento por más de una década y generará 270 puestos de trabajo directos.

El gobernador Claudio Vidal destacó que el anuncio es “un efecto contagio para otras inversiones”.

Tito Cacho (Newmont), Jaime Álvarez (Minería y Energía) y Nadia Ricci (Producción) subrayaron el impacto económico y la participación de proveedores locales.

Además, Vidal viajará a Canadá para participar de la feria minera PDAC.

Economía nacional

El G6 se reunió en la Casa Rosada para respaldar el plan económico y la reforma laboral del Gobierno.

Participaron referentes de la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural, la UIA y Adeba, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Salud

La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzará el 11 de marzo.

Río Gallegos | Red de Mujeres Solidarias

Graciela Suárez recibió el alta médica y fue recibida con emoción por familiares y amigos.

Caleta Olivia | Inseguridad

Se entregó Luis Pintos, presunto asesino de Ulises Olima (21).

El juez Villalón Lezcano dispuso su traslado a Pico Truncado.