ARA San Juan: comienza el juicio el 3 de marzo en Río Gallegos
Con 20 testigos, inicia el proceso judicial por el hundimiento del submarino ARA San Juan.
Perito Moreno crece con la minería
La compañía Newmont invertirá USD 800 millones en la ampliación Cerro Negro Expansión 1 (CNE1).
El proyecto extenderá la vida útil del yacimiento por más de una década y generará 270 puestos de trabajo directos.
El gobernador Claudio Vidal destacó que el anuncio es “un efecto contagio para otras inversiones”.
Tito Cacho (Newmont), Jaime Álvarez (Minería y Energía) y Nadia Ricci (Producción) subrayaron el impacto económico y la participación de proveedores locales.
Además, Vidal viajará a Canadá para participar de la feria minera PDAC.
Economía nacional
El G6 se reunió en la Casa Rosada para respaldar el plan económico y la reforma laboral del Gobierno.
Participaron referentes de la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural, la UIA y Adeba, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Salud
La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzará el 11 de marzo.
Río Gallegos | Red de Mujeres Solidarias
Graciela Suárez recibió el alta médica y fue recibida con emoción por familiares y amigos.
Caleta Olivia | Inseguridad
Se entregó Luis Pintos, presunto asesino de Ulises Olima (21).
El juez Villalón Lezcano dispuso su traslado a Pico Truncado.
