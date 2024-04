El caso del nene de 8 años que era golpeado por su padre en la localidad de Las Heras, dado a conocer por La Opinión Zona Norte, tuvo repercusión nacional y gracias a ello, la familia materna se enteró de lo ocurrido.

Este miércoles, la tía del pequeño habló con FM Ciudad sobre la situación de su sobrino. El menor tiene cuatro hermanas que son fruto de un anterior matrimonio de su mamá y viven en la provincia de Formosa y tiene una casa para vivir en ese lugar. También tiene tres tías y tíos que viven en Buenos Aires. Su familia quiere hacerse cargo de él y le piden al juez que los escuche.

La mujer, que es hermana de la madre de Junior -nombre ficticio para referirse al nene involucrado y evitar vulnerar sus derechos- contó detalles del pasado del menor, nacido en la provincia formoseña. Comentó que la madre del chico se quitó la vida en el año 2021, cuando el padre de ella falleció a raíz de contagiarse de COVID 19. Tres meses después, el progenitor del niño les dijo que iban a viajar a Las Heras para comenzar de nuevo, junto a la madre de él y abuela paterna del niño.

“Tuvimos contacto con ellos durante un año, nos pasaban fotos de que estaba bien, le festejaban los cumpleaños e iba a la escuela, hasta que de repente no supimos más de ellos”, comentó. Según se enteraron, el progenitor vivía con la madre, tuvieron problemas a raíz de los maltratos a Junior y se mudaron a otra vivienda. Desde agosto del 2023 que el nene vivía con el padre en la casa de chapa y madera.

El rostro del horror. A.V., el padre del nene.

El domingo pasado, la familia materna de Junior entró en conmoción tras enterarse del calvario que pasaba a manos de su padre. “Me enteré por las redes sociales y los medios de comunicación”, mencionó Valeria y comentó que lo que quieren como familiares es “saber dónde está y cómo podemos llegar a él” y que “el juez y Niñez sepan que Junior no está solo, que su mamá no lo abandono y falleció, él tiene familiares como cuatro hermanas y tíos y tías, tiene una casa para vivir en Formosa”.

Asimismo, Valeria contó que luchó mucho por conseguir el número de la abuela paterna de Junior, que se encuentra viviendo desde hace años en la localidad de Las Heras. “Le escribí ayer a la noche, me pudo contar muy poco, no puede hablar mucho, no sabe qué decirme y yo tampoco a ella, no quiero pelear porque sé que cuando el nene estuvo a su cargo se encontraba bien, el problema fue después cuando se lo llevó el padre”, dijo. También le pidió saber más del menor, que se encontraría aún en el Hospital Distrital de Las Heras.

Sobre el padre del menor, Valeria aclaró que “no está loco“, en relación a los dichos de su propia madre, quien había comentado que enfrentaba problemas psiquiátricos. “Él no era mala persona, nadie puede entender lo que él hizo, no era así, él crió a sus hermanitos y nunca los maltrató, nunca hizo nada de esas cosas, así que muchas personas están sorprendidos ahora con lo que hizo con el hijo“. El sujeto se encuentra detenido y sería trasladado a una dependencia policial de Caleta Olivia.

Finalmente, la mujer pidió justicia para su sobrino Junior y lamentó que A.V., el padre, “lo alejó de todas sus hermanas para llevárselo allá y hacerle todo eso y uso las redes sociales para decir que su madre lo había abandonado, sabiendo que ella falleció. Es muy triste y esperamos que no vuelva a pasar, que la Justicia y los vecinos presten un poquito más de atención y que esta bestia (en referencia al progenitor del nene) pague todo el daño que le hizo a mi sobrino sabiendo que no tiene mamá”.

Intervino personal de la Comisaría Primera.

Por otro lado, el presidente del Concejo Deliberante de la localidad de Las Heras, Mauricio Gómez, habló con el periodista Jorge Bilbao de FM Las Heras y La Opinión Zona Norte contó que el miércoles mantuvieron una reunión con el área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad “para colaborar e interiorizarme en diferentes cuestiones que necesite el área y desde el HCD podamos ayudar”.

Asimismo, mencionó que “estamos muy preocupados por la situación del nene de 8 años, queremos ver cómo podemos ayudar y seguir trabajando en conjunto y aplicar las políticas públicas de esta ley Lucio“. Hace pocas semanas, en la ciudad lasherense estuvo de visita Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el nene que fue asesinado por su propia madre y la pareja de esta, para la realización de una jornada de concientización de maltrato infantil.

Continuando con el caso de Junior, que causó conmoción y alcanzó repercusión a nivel nacional, Gómez manifestó: “Si bien no hay una denuncia formal sabemos que cualquier persona sea un vecino o una maestra o un enfermera o médico puede denunciar cualquier tipo de situación. La idea es que se tome conciencia a partir de esta ley, que se involucre a toda la sociedad y la gente no tenga miedo de denunciar“.

El interior de la casa precaria en la que vivían.

El concejal agregó a sus dichos que: “No hay palabra que pueda fundamentar absolutamente en nada lo que es una agresión a un niño y casi al borde de la muerte. Creo que el peso de la Justicia está cayendo como se debe y que los organismos están actuando como tiene que ser, pero hay que potenciar y comunicar para que esto no vuelva a pasar y la única manera es concientizando a toda la sociedad, que se involucren y no tenga miedo”.

Finalmente, el edil comentó que “hay mucho trabajo psicológico” para ayudar a Junior a superar los daños de su padre. “Es muy triste y uno no puede llegar a entender todavía cómo pasan estas situaciones. Por supuesto que va a ser muy difícil la reconstrucción de la vida de un nene de 8 años, pero creo que tenemos que poner a la altura las circunstancias de todas las autoridades y trabajar para que este nene pueda ser recuperado y que el padre pague lo que hizo“.