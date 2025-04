Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de San Martín de los Andes atraviesa momentos de conmoción tras la muerte de un hombre de 38 años por hantavirus, una enfermedad viral grave y potencialmente letal transmitida por roedores silvestres. El caso fue confirmado por el hospital local, desde donde se activó un protocolo sanitario de emergencia que incluye el aislamiento preventivo de diez personas que tuvieron contacto estrecho con la víctima. El hombre, oriundo de la localidad, era deportista y participaba de forma regular en actividades al aire libre, lo que plantea interrogantes sobre el posible foco de contagio.

Según informaron fuentes del Ministerio de Salud de Neuquén, el paciente comenzó con síntomas compatibles con hantavirus el pasado 8 de abril y fue internado de forma inmediata. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció días después. La preocupación central radica en que no se ha identificado aún un nexo epidemiológico claro. La víctima no había estado en contacto con ambientes habitualmente considerados de alto riesgo, como galpones cerrados o zonas rurales infestadas por roedores. Sin embargo, trascendió que habría participado en una carrera de trail running en fechas recientes, aunque autoridades aclararon que no se trató del reconocido Patagonia Run.

Hantavirus en la Patagonia: aislamiento preventivo y rastreo epidemiológico

La Dirección de Salud Ambiental de la provincia, en coordinación con el hospital local, decidió aislar a diez personas que compartieron espacios cerrados o prolongados con el paciente. Entre ellos, convivientes, colegas y personas que estuvieron junto a él en eventos deportivos y reuniones sociales. El aislamiento, que se cumple en viviendas particulares, será de un mínimo de 30 días y busca prevenir la aparición de nuevos contagios, dado que el hantavirus puede transmitirse de persona a persona en determinadas cepas presentes en la Patagonia.

El coordinador de Salud Ambiental, Juan Fernández Caniggia, indicó en declaraciones radiales que “el paciente era deportista y había hecho actividades al aire libre como muchas personas de la ciudad”. Además, afirmó que la vía de contagio pudo haber sido ambiental y que la investigación sigue en curso para determinar el sitio exacto de exposición, ya que el hombre había estado en varias localidades durante el período de incubación, estimado en hasta 45 días.

Actividades de riesgo y medidas de prevención

Desde Salud Ambiental se advirtió a la comunidad sobre las actividades consideradas de mayor riesgo para contraer hantavirus, especialmente en regiones cordilleranas donde el ratón colilargo, principal portador del virus, encuentra hábitats propicios. Entre ellas se encuentran la recolección de hongos silvestres, la permanencia en viviendas cerradas por mucho tiempo, el ingreso a galpones sin ventilar, y la cosecha de frutos del bosque sin medidas de higiene adecuadas. También se desaconseja beber agua directamente de arroyos o cursos naturales.

El hantavirus se transmite por la inhalación de partículas provenientes de la orina, saliva o heces de roedores infectados. Los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe común: fiebre, dolor muscular, vómitos y dificultades respiratorias. Sin embargo, su evolución puede ser rápida y severa si no se detecta a tiempo.

Corredores del Patagonia Run deberán estar atentos a síntomas de hantavirus

El funcionario comentó que las personas que fueron aisladas permanecerán en viviendas particulares por «un periodo mínimo de treinta días».

Además, sostuvo que quienes hayan participado del Patagonia Run deben estar atentos ante la aparición de síntomas por haber hecho “una actividad de riesgo”.

Miles de personas participaron del Patagonia Run el último fin de semana de todas partes del país y de otros países. Por eso, sugirió a los participantes visitar a un profesional “si tienen fiebre o dolores musculares sin un foco determinado”. En línea con esto, recomendó que se le informe al médico sobre su participación en la competencia cordillerana y su actividad en los últimos 45 días lo que permitirá facilitar el diagnóstico.

Llamado a la comunidad y vigilancia epidemiológica

Las autoridades recomendaron a todas las personas que participaron recientemente en carreras de montaña o actividades al aire libre en la zona mantenerse alertas ante la aparición de síntomas. Se pidió consultar de inmediato con un profesional de salud, informar sobre las actividades realizadas y evitar el contacto con otras personas hasta tener una evaluación médica.

El caso reaviva la preocupación sobre la presencia endémica del virus en la región patagónica. San Martín de los Andes y otras localidades de la cordillera neuquina son conocidas por su entorno natural, que si bien es un atractivo turístico y recreativo, también representa un contexto propicio para la circulación del hantavirus.

En paralelo, se solicitó a la Fiscalía la colaboración para ampliar las investigaciones en zonas potencialmente contaminadas y reforzar campañas de prevención comunitaria. La experiencia del brote ocurrido en Epuyén en 2018, que causó varias muertes, marcó un antes y un después en la forma en que se abordan estos casos.

Mientras tanto, familiares y allegados al fallecido reciben asistencia psicológica y acompañamiento profesional. El caso generó un fuerte impacto emocional en la comunidad, no solo por la pérdida sino por el temor a que haya más casos en las próximas semanas.

Recomendaciones clave para evitar el contagio de hantavirus:

Ventilar viviendas o estructuras cerradas durante más de 24 horas antes de ingresar.

Limpiar con lavandina superficies que hayan estado en contacto con roedores.

Usar guantes y barbijo para recolectar residuos de posibles zonas contaminadas.

No recolectar hongos ni frutos silvestres sin conocer su procedencia.

Consultar rápidamente ante fiebre persistente, dolores musculares o dificultad para respirar.

El Ministerio de Salud de Neuquén continúa monitoreando la situación y actualizando el estado de las personas aisladas. Por ahora, no se han confirmado nuevos casos. Sin embargo, el riesgo sigue latente y la prevención es fundamental para evitar un posible brote.