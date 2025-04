Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa denunció más de 700 despidos en los últimos meses y con un fuerte discurso, apuntó directamente contra las operadoras y otras firmas relacionadas al sector.

Fue durante el acto realizado el miércoles en Añelo, la localidad más cercana a Vaca Muerta, donde anunció la adhesión al paro general de este jueves impulsado por la CGT .

“Hacen achique y dicen que con menos gente pueden hacer posible esto. ¿Qué se piensan? ¿Que somos esclavos?”, criticó el referente petrolero ante la multitud, al tiempo que recordó los trabajadores muertos en la pandemia y en incidentes en locaciones hidrocaburíferas.

Desde el sindicato, tanto en la asamblea como en un comunicado posterior, también mencionaron otros reclamos de cara a la convocatoria al paro de actividades de este jueves.

Petroleros de paro: sobrecarga de tareas y condiciones “inhumanas”

Además de los 700 despidos, que habrían tenido lugar en los últimos meses, apuntaron contra las empresas por salarios impagos o abonados por debajo de lo estipulado, sobrecarga de tareas sin reconocimiento económico y condiciones laborales que los trabajadores califican de “inhumanas”.

Marcelo Rucci cuestionó la falta de respuestas a los problemas que tienen los trabajadores en Vaca Muerta.

“Hay compañeros que cobraron 500.000 pesos por todo un mes de trabajo, cuando saben perfectamente que la producción se ha triplicado. Es una vergüenza lo que están haciendo con los trabajadores”, se quejó Rucci.

Durante su exposición, cuestionó también a las petroleras que, a pesar de la voluntad de diálogo existente, “siguen haciéndose las distraídas” y “no hacen nada” por los operarios de la industria.

Ultimátum de los petroleros a las empresas: “Resuelven o vamos a los yacimientos”

Con ese panorama, la conducción del sindicato dio un plazo de una semana para que las empresas resuelvan los principales conflictos planteados, que de no tener avances, derivará en “medidas de acción directa en los yacimientos”.

“Tienen una semana para resolver estos problemas, o vamos a seguir con manifestaciones. En los yacimientos”, advirtió y agregó: “No somos legajos. No somos números. Somos personas. Somos padres, madres, familias. No hay ganado acá, viejo. Si creen que acá tienen esclavos, si creen que no hay dignidad, nos van a encontrar en los yacimientos. Eso no se hace con la gente”, lanzó.