El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, mantuvo una reunión este martes con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el secretario de Ganadería, Juan Pazo, donde se confirmó la suspensión por 90 días de las medidas adoptadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para el ingreso de carne con hueso y material reproductivo a la Patagonia, es decir, desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia una región que no se aplica la vacunación.

Además, se acordó la creación de una mesa de diálogo entre la Nación y las provincias patagónicas. Estas determinaciones se dieron después de la publicación de la Resolución 180/2025 en el Boletín Oficial, que establece condiciones específicas para el ingreso de carnes y material genético tanto del país como del exterior, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Figueroa comunicó la novedad en X, en un escrito titulado: “El diálogo es el camino para construir políticas publicas duraderas“. En él, sostuvo que “tenemos que eliminar injusticias en la Patagonia, bajar el precio de la carne y proteger a nuestros productores. Vamos a mirar con atención la distribución de la rentabilidad dentro de la cadena de valor, para que en ese camino no se castigue al productor reconociéndole lo que vale, y eliminando los privilegios de algunos vivos, que perjudican con los precios de venta a la gente”.

Seguidamente, confirmó que se decidió postergar la medida de modificar la barrera sanitaria: “En diálogo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de ganadería, Juan Pazo, hemos acordado la suspensión por 90 días de las medidas adoptadas a través del SENASA para el ingreso de carne con hueso desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia las regiones del país donde no se aplica dicha vacunación”.

Aclaró que durante este período se establecerá una mesa de trabajo con los gobernadores de la Patagonia bajo tres preceptos fundamentales: trabajar junto a los productores para potenciar las economías regionales; establecer normas específicas que salvaguarden la sanidad y el estatus sanitario; y lograr coherencia en el establecimiento de precios para que los consumidores no sean los principales perjudicados.

“Nuestro objetivo es reducir los precios de la carne, pero para lograrlo, no podemos comprometer el estatus sanitario que hemos alcanzado en nuestra región y debemos proteger a los productores que reciben muy poco, a pesar de haber cuidado durante 20 años dicho estatus”, cerró Figueroa.

Cabe mencionar que el Gobierno neuquino cuestionó la decisión de Nación al considerar que la medida prioriza el criterio comercial sobre el sanitario y no garantiza la baja del precio de la carne en mostrador.

Tras la nueva resolución, el secretario de Producción de Neuquén, Juan Peláez, expresó su sorpresa: “Nos enteramos igual que todos. Veníamos hablando del traspaso de la barrera con Senasa, con las provincias patagónicas y, de hecho, tuvimos la reunión del Consejo Agropecuario hace un mes más o menos. En ese momento no se tocó este tema, se habló del status sanitario y del traspaso. No nos habían avisado“, señaló en comunicación con +P.

Asimismo, detalló que desde el Senasa le dijeron que era una posibilidad que se manejaba, que era una decisión del Ministerio de Economía. “Lo trascendente es ver si esto afecta el estatus sanitario de la región. Esto es lo importante. Si hubiera algún brote, será responsabilidad del gobierno nacional”, sostuvo.

“El cambio radica en el ingreso de carne con hueso de zonas libres de fiebre aftosa con vacunación. Distinto sería si se permitiera el ingreso del ganado en pie. Esto da lugar a que tengamos reuniones con el Estado Nacional y con las provincias patagónicas. Estuve charlando con la gente de la Sociedad Rural de Neuquén también y nadie sabía nada, nos tomó a todos por sorpresa”, indicó.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, rechazó igualmente esta mañana la normativa sobre el ingreso de carne con hueso a la Patagonia. Mediante la plataforma anteriormente conocida como Twitter, expresó que su provincia no fue consultada. “20 años de esfuerzo destruidos por un burócrata de Buenos Aires. El Gobierno Nacional impone una resolución que destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas”, comenzó su reclamo.

En ese sentido, destacó que la Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación “gracias al trabajo de nuestros ganaderos y frigoríficos, pero ahora, desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo para favorecer a los grandes supermercados y exportadores. Nos quieren hacer creer que esta medida bajará el precio de la carne. Es mentira. Si realmente fuera así, la carne sin hueso que ingresa desde el norte tendría el mismo precio que en otras provincias, pero eso no sucede”.

Para Weretilneck, “lo único que genera es el quiebre de frigoríficos, la pérdida de empleos y el cierre de establecimientos productivos. Mientras tanto, los grandes importadores hacen negocios a costa de nuestra producción”. Y agregó: “Si el objetivo real es mejorar el estatus sanitario del país, la solución es clara: levanten la vacunación en todo el territorio nacional y tengamos un solo estándar sanitario”.

Al concluir su mensaje, fue categórico al afirmar que “destruir la barrera sanitaria de la Patagonia no es el camino”. Luego, denunció que “Río Negro no fue consultado. La Patagonia no fue consultada. Rechazamos este atropello y exigimos su inmediata revisión. No vamos a permitir que destruyan nuestro trabajo y nuestra sanidad. La Patagonia se defiende”.