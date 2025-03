Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, realizó un descargo en sus redes sociales luego de que el Gobierno nacional habilitara el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una región declarada libre de fiebre aftosa sin vacunación. La medida quedó establecida en la Resolución 180/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), publicada en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Pablo Cortese.

Mediante sus redes sociales, el mandatario rechazó firmemente la iniciativa y aseguró que su provincia no fue consultada. “20 años de esfuerzo destruidos por un burócrata de Buenos Aires. El Gobierno Nacional impone una resolución que destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas”, comenzó su reclamo.

En ese sentido, destacó que la Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación “gracias al trabajo de nuestros ganaderos y frigoríficos, pero ahora, desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo para favorecer a los grandes supermercados y exportadores. Nos quieren hacer creer que esta medida bajará el precio de la carne. Es mentira. Si realmente fuera así, la carne sin hueso que ingresa desde el norte tendría el mismo precio que en otras provincias, pero eso no sucede”.

Para Weretilneck, “lo único que genera es el quiebre de frigoríficos, la pérdida de empleos y el cierre de establecimientos productivos. Mientras tanto, los grandes importadores hacen negocios a costa de nuestra producción”. Y agregó: “Si el objetivo real es mejorar el estatus sanitario del país, la solución es clara: levanten la vacunación en todo el territorio nacional y tengamos un solo estándar sanitario”.

Al concluir su mensaje, fue categórico al afirmar que “destruir la barrera sanitaria de la Patagonia no es el camino”. Luego, denunció que “Río Negro no fue consultado. La Patagonia no fue consultada. Rechazamos este atropello y exigimos su inmediata revisión. No vamos a permitir que destruyan nuestro trabajo y nuestra sanidad. La Patagonia se defiende”.

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, respondió a este posteo y, en línea con lo expresado por el gobernador, aseveró: “La motosierra de Milei está destruyendo las economías regionales, los esfuerzos de las economías regionales para crecer en calidad y ser más competitivos. Penoso lo que han hecho. El aporte de productores y consumidores tirado a la basura”.

En tanto, la senadora de la Nación, Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), expresó su rechazo y repudio hacia la resolución del Senasa, que consideró “inconsulta”. En tal aspecto, se pronunció esta mañana a través de un Proyecto de Declaración, tan pronto como se conoció la Resolución 180/2025.

A través de la iniciativa presentada en mesa de entrada del Senado, la legisladora por Río Negro manifestó su “profundo repudio, malestar y rechazo” a la normativa. “Esta resolución inconsulta afecta de modo gravoso décadas de normativas que mantenían la barrera sanitaria entre el norte vacunado y el sur sin vacunación – zona internacional libre de aftosa sin vacunación -, permitiendo la entrada de carnes con hueso de zonas vacunadas a la Patagonia, con implicaciones en la barrera sanitaria y el abastecimiento regional”, alegó Silva.

