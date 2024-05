Tanto Pico Truncado como una ciudad en el interior de la provincia de Córdoba no salen de la conmoción. En las últimas horas, un vecino querido en ambas localidades fue encontrado sin vida en su domicilio y todas las líneas investigativas apuntan a un homicidio.

Se trata del caso de Pablo Giménez Casado, un tarotista de nuestra provincia que había llegado a Villa La Bolsa para rehacer su vida. Además de la astrología, era el encargado de unas cabañas emplazadas en la calle La Rioja de esa localidad.

Precisamente, en una de ellas, Giménez Casado había sido encontrado sin vida por efectivos policiales y uno de sus amigos que, desde el sábado, no sabían nada de él. Tal como lo adelantó La Opinión Austral, la víctima había hallada sin signos vitales, envuelto en frazadas.

Según fuentes consultadas por este diario, la Policía indicó que el cuerpo del hombre de 43 años, no tenía signos de violencia aunque confirmó que se trató de un caso de presunta asfixia. En el mismo sentido, cuando los agentes ingresaron, no notaron signos de destrozos en las puertas o ventanas del lugar, es decir: que el posible agresor conocería a Giménez Casado.

Estela mientras era entrevistada en Córdoba. (FOTO: EL DOCE)

El caso del tarotista caló hondo a casi 2000 kilómetros de donde ocurrió. Desde Pico Truncado, Estela Casado , madre de la víctima, viajó de urgencia a seguir la causa y habló con los medios dando un desgarrador testimonio.

“Es un momento terrible” comenzó diciendo a El Doce y agregó “No entiendo semejante barbaridad que han hecho con mi hijo, pido y clamo justicia”, expresó inundada de dolor.

Según reveló Estela, su hijo le había dicho que quería irse de Villa La Bolsa y volver a instalarse en Santa Cruz, de donde era oriundo. En ese sentido, lamentó: “Yo estaba en el sur hasta ayer y lo estaba esperando“.

La mujer también comentó que hace dos meses Giménez Casado había sido víctima del robo de su moto. “Había denunciado con nombre y apellido quién se la llevó pero la Justicia no hizo nada”, apuntó y, por último, expresó que no entiende qué ocurrió y pidió “que se respete” a su hijo. “Tanto en el sur como acá lo aman intensamente, no aceptamos esta desgracia”, aseguró y concluyó: “Que me ayude la sociedad, esto se debe esclarecer. No puedo con mi dolor”.