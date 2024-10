Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La sociedad de Pico Truncado no sale de su conmoción por el caso de desaparición de una adolescente. Se trata de una chica de 15 años que se llama Nayelly Lujan García Servin. El miércoles, su mamá la dejó en un centro de inglés de la calle Orkeke y, cuando regresó a buscarla, la menor no salió. Desde ese momento no sabe nada de ella y la Policía de Santa Cruz se encuentra buscandola de manera desesperada.

La denuncia por la desaparición fue realizada a las 21:40 horas del miércoles pasado en las instalaciones de la Comisaría Segunda. Arcenia, la madre de la jovencita, dijo que a las 19:30 dejó a su hija en el lugar y cuando fue a buscarla, a las 21 horas, no la vio salir. En ese sentido, la mujer ingresó al centro y habló con la maestra, quien le dijo que Nayelly nunca había ingresado a clases. A través de las cámaras de seguridad, notaron que la adolescente esperó a que su madre de se fuera para salir del edificio e irse caminando.

Además, tras un análisis y seguimiento de cámaras de seguridad de la zona, el personal de la División de Investigaciones (DDI) de la ciudad truncadense, detectó que la menor se sube a una Ford EcoSport por voluntad propia. La joven mide aproximadamente 1,60, tiene cabello ondulado y hasta los hombros y, la última vez que fue victa estaba vistiendo un jean claro con bolsillos a los costados, un buzo canguro marrón y zapatillas marrón.

En la búsqueda trabaja el Grupo de Guardia de Protección de Búsqueda de Personas dependiente de Protección Civil, el personal de Comisaria Primera, de la Oficina de la Mujer y Familia, de la Subcomisaria Cañadón Seco. Los efectivos la buscaron por inmediaciones de plazas “El Puente” y “APAP”, gimnasios locales, entre otros.}

La hipótesis de un familiar

Sandra Micaela, prima de Nayelly, uso sus redes sociales para expresarse acerca del difícil momento que está pasando su familia y dar a conocer cuál es la posura que sostiene una parte de la familia. “El miércoles mi tía la llevó a su clase de inglés y nunca más volvió a saber de ella”, comenzó indicando.

Y continuó: “Por las cámaras se puede ver que Naye se sube a una camioneta 4×4 blanca que es de su padrastro, con quien mantenía una relación conflictiva desde sus inicios”. Lo más grave del posteo de Sandra es que da a conocer que “hace pocos meses la Justicia intervino por hechos de violencia y abuso sexual“, aunque no indicó si la víctima sería la adolescente o su mamá.

“Creemos que se la llevó por una especie de venganza a su mamá y puede que se la haya llevado hasta su provincia natal que es Salta o incluso la haya sacado del país”, indicó. La Policía de Santa Cruz le comentó a este medio que la búsqueda “está complicada“, que se dio intervención a la Justicia Federal e incluso que a Nayelly la buscan “fuera de la provincia”.