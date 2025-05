Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, La Opinión Austral dio a conocer la situación que atravesó una mujer embarazada durante el fin de semana en el Hospital de Pico Truncado, donde no fue atendida y tuvo que ser derivada al Hospital Zonal de Caleta Olivia, tras lo cual el neonato, murió.

Nueve días después de lo ocurrido, el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz dio a conocer que hay una investigación administrativa y judicial.

El Ministerio de Salud, detalló el abogado letrado del ministerio, Dr. Rubén Darío Martínez, efectuó la denuncia en el Juzgado de Instrucción de Pico Truncado, a cargo del Dr. Leonardo Cimini, y ordenó la apertura de un sumario administrativo interno para determinar posibles responsabilidades profesionales en el procedimiento.

En cuanto a la disponibilidad de personal médico en el hospital de Pico Truncado, Martínez aseguró que el nosocomio contaba con médicos de guardia, cirujanos, obstetras, pediatras y anestesiólogos al momento de la atención. En este sentido, la derivación será uno de los puntos clave que se analizará en el marco del sumario.

“Mai” esperaba la llegada de Zoe, su primera hija.

Cabe recordar que Maira fue derivada dado que, según le indicaron, no había ginecólogo, ni cirujano de guardia.

“La situación fue denunciada en su conjunto, sin señalar inicialmente a personas específicas. Será la investigación la que determine las responsabilidades que correspondan”, afirmó el abogado del Ministerio.

“Nos sentimos muy apenados por la situación que atravesó la familia y pondremos todos los recursos disponibles para arribar a la verdad y que se haga justicia”, manifestó Martínez.

El caso

Verónica Moreno, la madre de Maira y abuela de Zoe, fue quien este miércoles 7 de mayo dio a conocer lo sucedido a través de las redes sociales.

“Mi hija Mai cursaba su embarazo de 38 semanas, siempre al pie del cañón con sus controles. Comenzó con un sangrado, inmediatamente la llevé a la guardia del hospital, allí la reciben el doctor de guardia y posteriormente, llega el obstetra”, inició su relato.

Inicialmente no le permitieron ingresar y cuando pudo hacerlo, le informaron que Maira debía ser derivada de urgencia a Caleta Olivia.

“Momentos de incertidumbre… miles de cosas se me pasaban por mi mente, me llaman a presenciar RCP a mi nieta Zoe… hicieron todo lo posible, esos minutos fueron eternos…”, relató sobre lo que ocurrió en el nosocomio.

“Lamentablemente no sobrevivió, todo esto se pudo evitar si la cirugía se hacía inmediatamente cuando la llevé a guardia”, subrayó en su relato.

Ante la desgracia vivida, manifestó: “Cuántas falencias en nuestro hospital… hace tiempo que no hay profesionales en ginecología, faltante de insumos…todo. Tal vez pensaron que nos quedaríamos calladas, se equivocaron. A mi nieta ya no me la regresan, el dolor que mi hija pasa hoy… todo por hacer vista al costado y no tener en guardia profesionales comprometidos”.

Maira estaba embarazada de su primera hija, Zoe.

Este sábado, en calle Rivadavia y Sarmiento en Pico Truncado, se realizó una movilización para pedir justicia por Zoe. “Para nosotras es muy triste hacer todo esto, sobre todo por mi hija, porque aún estamos en un duelo muy grande”, comentó Moreno, en diálogo con HD Pico Truncado, mientras sostenía a su hija de la mano.

La abuela manifestó que, además de justicia para su nieta, quiere que “el centro de salud esté en condiciones para todos nosotros”, y remarcó que lo que ocurrió con Zoe no es un hecho aislado, ya que se fue enterando de casos anteriores que son igual de desgarradores. “Quiero que también se haga justicia por ellos, por nosotras, por mi hija, por mi nieta y que tengamos un hospital como debe ser, con médicos que quieran trabajar“, añadió.

“Yo no voy a parar, quiero justicia para mi hija y mi nieta, y la vamos a tener“, cerró.