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La Cámara de lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial dio a conocer este miércoles la sentencia por el asesinato de Nelson Ariel Romero, empresario de Río Gallegos cuyo crimen conmocionó a Santa Cruz.

El tribunal resolvió condenar a José Daniel Cabrera a prisión perpetua como autor penalmente responsable del homicidio agravado criminis causae y por el uso de arma de fuego. También rechazó los planteos de nulidad presentados por su defensa, dispuso mantener su estado de detención y estableció el pago de las costas procesales.

El acusado no asistió a la audiencia en la que se leyó la resolución.

La Cámara estuvo integrada por María Alejandra Ávila, presidenta; Jorge Daniel Chance, juez; y Carlos Enrique Arenillas, juez subrogante. La sentencia quedó registrada en el libro 102, registro 3497, folios 48 al 89, correspondiente al expediente 8953/24.

A partir de la lectura del fallo comenzaron a correr los plazos recursivos para las partes. Además, el tribunal estableció que se informe a Néstor Aldo Romero, hermano de Nelson y querellante, sobre el estado del trámite y la situación procesal del imputado, en el marco de las normas que contemplan los derechos de las víctimas.

También se dispuso el decomiso de los elementos incorporados a la causa.

Néstor Romero: “Pasar este proceso para mí fue difícil”

Tras la lectura de la sentencia, Néstor Romero habló con La Opinión Austral y LU12 AM680. El hermano de Nelson atravesó el proceso judicial durante más de dos años y reconoció la emoción que le produjo llegar a esta instancia.

“Medio complicado hablar ahora porque me ha afectado esto. Por supuesto, me ha emocionado. Pasar este proceso para mí fue difícil y bueno, aguanté mucho y hoy me parece que se me complica”, expresó.

Consultado sobre el alivio después de un proceso tan extenso, respondió: “Sí, claro, claro, sí, por supuesto. Después del juicio sentí alivio y hoy tenía un poquito de duda, pero voy a ser honesto. Pero bueno, lo logramos”.

Durante el juicio, Cabrera había decidido no declarar ante el tribunal. Néstor fue consultado sobre cómo vivió ese silencio y si esperaba otra actitud del acusado.

“No, en mi caso no, no, no, no. Pero nada, no, no, no. Y bueno, él tendrá su derecho de hacer eso también, ¿no? Pero eso no. No, para mí no”, sostuvo.

El hermano de Nelson también contó que, después de la lectura del fallo, saludó al hermano de Cabrera.

“Inclusive, saludé al hermano porque el hermano está pasando un momento difícil, creo, también al hermano, del muchacho este”, señaló.

Cristian Arel: “Es un fallo ejemplar y conforme a derecho”

El abogado querellante Cristian Arel habló luego de la audiencia y destacó el trabajo realizado durante la investigación y el juicio.

“Es un fallo ejemplar y conforme a derecho. Los alegatos, bueno, fueron vistos por toda la comunidad. La comunidad se vio conmocionada”, sostuvo.

Arel remarcó la trascendencia que tuvo el caso para la provincia y explicó que la pena aplicada responde a la escala prevista por el Código Penal para el delito acreditado.

“Creo que en cuanto al derecho penal es uno de los casos con más relevancia que existe en la historia no solo de Gallegos, sino de la provincia de Santa Cruz y que haya culminado en prisión perpetua, no es un mero capricho, sino porque la escala penal así lo amerita”, afirmó.

El abogado agregó: “Las escalas penales las dan los códigos, el Código Penal. Lo que hace la Justicia es aplicar lo que este código permite, ¿no?, con respecto a la pena”.

Para Arel, durante el proceso quedó acreditado el conjunto de elementos que sostuvo la acusación.

“En este caso particular estaba totalmente acreditado el plexo probatorio, sumado a todo este proceso, jamás se violó ninguna garantía constitucional y muchas cosas que se puedan decir y por eso que esta persona termina con una prisión perpetua”, manifestó.

La querella destacó el trabajo de la Policía de Santa Cruz

El abogado también puso especial énfasis en la investigación realizada desde las primeras horas posteriores a la desaparición de Romero y destacó la tarea de la Policía de Santa Cruz.

“Y acá hay que destacar dentro de la instrucción, y gracias por la pregunta porque se me iba a olvidar, es el excelente trabajo de la Policía de la Provincia de Santa Cruz. Fue un extraordinario trabajo, trabajaron sin cesar”, señaló.

En particular, destacó a la División de Investigaciones (DDI) y el trabajo realizado para reunir los elementos que luego fueron incorporados al expediente.

“La DDI, sobre todas las cosas, mostró la excelencia que tienen con la herramienta que le brindan, porque sabemos que no le brindan todas las herramientas a los efectivos policiales, pero sin embargo hicieron un esfuerzo infrahumano hasta inclusive fuera del horario, cumpliendo su labor como toda policía debe cumplir”, afirmó.

“Tiempo que pasa, verdad que huye”

Arel vinculó la investigación del caso con la importancia de actuar rápidamente ante una desaparición.

“Hay una frase que dice, ‘Tiempo que pasa, verdad que huye’. No hay que dejar pasar el tiempo”, expresó.

En ese sentido, destacó el aviso realizado por Néstor Romero cuando perdió contacto con su hermano y la rápida intervención de los investigadores.

“Si no se hubiera actuado inmediatamente, si no hubiera avisado el señor Romero que no encontraba a su hermano desde el día anterior y pasando muchos días tal vez esto no se hubiera resuelto”, sostuvo.

El querellante remarcó el valor de las cámaras de seguridad, los testimonios y los aportes realizados por vecinos durante la investigación.

“Vuelvo a repetir, pruebas de cámara, testimonios, si alguien vio algo, acá en este juicio está todo. Si pudieron observar los alegatos, está todo desde la vecina que le llamó la atención la camioneta, que la veía oportunamente, desde aquello que dice, ‘Mirá, vi pasar la camioneta por tal lado’. El perrito. Sí, el perrito, que bueno, eso es tremendo”, relató.

Luego agradeció a quienes colaboraron durante la investigación: “Entonces, a los vecinos también de la ciudad de Río Gallegos, muchísimas gracias porque sin ustedes también no hubiera existido esta justicia ejemplar”.

El trabajo de la querella y la Fiscalía

Arel también se refirió al trabajo conjunto con Gabriel Bertorello, quien mantenía una relación de amistad con Romero y formó parte de la representación de la querella.

“Tuvo que separar lo personal con lo laboral. Se trabajó muy fuerte para llegar a esta prisión perpetua”, explicó.

También reconoció la labor de la fiscal de Cámara Verónica Zuvic durante el juicio.

“También tengo que reconocer el excelente trabajo de la doctora Zuvic, quien fue la fiscal. Como pudieron ver en los alegatos, era como si fuera un complemento”, sostuvo.

El abogado consideró que el resultado estuvo respaldado por el conjunto de elementos reunidos durante la investigación y el debate.

“Con el derecho penal no se juega”

En otro tramo de la entrevista, Arel habló sobre la necesidad de que los profesionales que intervienen en causas penales cuenten con preparación específica y respeten las garantías constitucionales.

“También está la responsabilidad que debemos tener los abogados muchas veces en el hecho de no entorpecer a la Justicia y salir en los momentos que hay que salir”, señaló.

Y recordó una frase de quien identificó como su maestro, el abogado Carlos Muriete: “Con el derecho penal no se juega”.

El querellante sostuvo que el proceso requirió especialización y control del debido proceso para llegar al juicio oral.

“Hay que estar preparado, sobre todo para un caso de esta índole y que bueno, se controle el debido proceso, se controlen todas las garantías constitucionales de tanto de ambas partes y poder llegar así a un juicio oral con una sentencia totalmente ejemplar, una pena histórica”, manifestó.

Más de dos años después del crimen

El asesinato de Nelson Romero ocurrió en agosto de 2024. Desde entonces, su familia atravesó una investigación que derivó en el juicio oral y que este miércoles llegó a una instancia decisiva.

Para Néstor, el recorrido estuvo marcado por la dificultad y la espera. Tras la audiencia, su reacción estuvo atravesada por la emoción.

En las inmediaciones de la Cámara Oral, familiares y allegados se abrazaron después de conocer el fallo.

Arel también hizo hincapié en el aspecto humano de una causa judicial y pidió no perder de vista a las personas que están detrás de cada expediente.

“Esto no es una sentencia, esto no es un papel, esto no es un simple expediente. Dentro del expediente hay vidas, vidas humanas, de un lado del otro o como quieran llamarlo”, sostuvo.

El abogado cerró con una reflexión sobre la tarea de quienes participan de un proceso penal: “Primero empatía, segundo profesionalismo, tercero seguir capacitándonos”.

Con la resolución de este miércoles, el expediente continuará ahora por las vías procesales correspondientes, mientras la familia de Nelson Romero atraviesa el cierre de una etapa que comenzó con la desaparición del empresario y culminó, más de dos años después, con una decisión del Tribunal Oral.