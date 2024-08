Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde del miércoles llegó el testimonio más esperado del juicio: el de uno de los sobrevivientes de la “casa del horror”, quien actualmente tiene 16 años y fue quien tuvo la idea de escapar de la casa por temor a ser asesinados por su padre y su madrastra.

La segunda etapa del debate comenzó pasadas las tres de la tarde con la proyección de la Cámara Gesell de NF, el mayor de los hermanitos que sufrieron un infierno durante cuatro años, siendo sometidos a golpizas y a tareas casi denigrantes en la casa.

Por pedido de la Defensoría y con el fin de no revictimizar a los menores, este diario no tomó imágenes de la proyección del registro fílmico ni de la posterior declaración de NF.

En primer lugar, Juan Cruz Babino, uno de los abogados de David, cargó contra La Opinión Austral por las publicaciones realizadas cuando el caso se destapó, pero no tuvo en cuenta que nunca se revelaron datos filiatorios de las víctimas.

La sala de juicio durante la proyección de la cámara gessell. (FOTO: MARTÍN MUÑOZ QUESADA)

La Cámara Gesell duró un poco más de una hora y media. Los acusados, desde su lugar en el recinto, vieron cómo NF contaba detalles escabrosos de los hechos a los que fueron sometidos sus hermanitos a manos de Roxana y David. El padre biológico prestó atención durante algunos minutos, pero luego comenzó a escribir en hojas A4, elementos que entregó a su abogado, Juan Botik, quien, sorprendido, comenzó a leerlas. Se desconoce qué decían aquellos papeles.

Roxana estuvo todo el tiempo viendo la proyección. Tras el cuarto intermedio, había cambiado su ropa y apareció con una campera naranja y un sweater color lila. En varios tramos del video se la notó visiblemente emocionada.

Algunas de las frases que NF dijo durante la pericia fueron: “la pareja de mi mamá nos pegaba, David luchaba por nuestra tenencia y nosotros pensábamos que iba a ser mejor, pero al final no“.

Aquel NF proyectado en la pared tenía 13 años. Se le vio sentado en un sillón, jugando nerviosamente con un pañuelo. “Nosotros no entendíamos; luego, mi tía nos dijo que eso era tortura”, aseveró sobre los castigos inhumanos que sufrieron tanto en Río Gallegos como en Formosa.

“No podíamos salir por los golpes; para que no nos vean, Roxana nos maquillaba o nos ponía maquillaje. Me decía que yo era una mierda”, dijo NF en la Cámara Gesell antes de quebrar en llanto. En otro tramo, indicó que “ya estaba cansado, pensé en matarme, ahogarme, no sé“.

La proyección concluyó. Todas las miradas se volvieron hacia los rostros de los acusados. Mientras Roxana miraba al suelo, David continuaba escribiendo en un papel.

La declaración

La versión de los hechos de NF al tribunal se presentó momentos después, sin la presencia de los imputados. A pesar del ambiente tenso durante toda la jornada, las autoridades lograron cambiar el clima y ayudar al joven adolescente a sentirse cómodo. En ese sentido, agentes del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) estuvieron junto a NF. Con cierta timidez pero con valentía, el joven entró con una campera de la Selección Argentina a contar todo lo que le tocó pasar.

El testimonio de NF fue consistente y sólido, ratificando todo lo que había dicho en la Cámara Gesell. Incluso utilizó la misma frase para explicar por qué planearon el escape tras romper la tablet: “Nosotros nos escapamos porque pensamos que nos podían matar“, aseveró.

El adolescente también relató y coincidió en los episodios de la obligación de comer vómito y materia fecal: “Mi hermanito menor se hacía caca porque tenía miedo de hacer ruido. Roxana sacó un puñado del pantalón, se lo puso en la boca y luego lo obligó a tragar”.

Para concluir su relato, NF dijo algo que dejó a todos con el corazón en la mano y los ojos llenos de lágrimas: “Ahora estoy bien, hago deportes, tengo amigos, no quiero saber nada más de David y de Roxana. Solo queremos estar en paz, que nos dejen tranquilos.”

Este jueves habrán testimonios fundamentales para la causa ya que los peritos del Cuerpo Médico Forense darán precisiones sobre las secuelas que los menores presentaron tras haber sido revisados.