Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Tomate el palo, no te quiero ver acá” fue lo que le dijo un vecino de Río Gallegos a un potencial ladrón cuando, en horas de la mañana, intentó robarle a su abuela.

Todo ocurrió cerca de las 10 de la mañana, el acusado un joven que no supera los 25 años de edad, vio una oportunidad: se hizo pasar por el amigo de uno de sus nietos más chicos para convencer a una señora de avanzada edad para comenzar una conversación y luego tratar de robarle.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de testimonios y fuentes policiales consultadas, todo ocurrió en el barrio Fátima cerca de la hora antes señalada y el malviviente quedó detenido en la Comisaría Segunda, tras el llamado de los damnificados.

Según pudo reconstruir este diario, el ladrón empujó a la señora de 76 años de edad metiéndola en la casa y fue en este momento en el que ella comenzó a pedir auxilio. Lo que no esperaba el delincuente es que la mujer no estaba sola.

En la escena apareció José, uno de los nietos más grandes de la vecina. José, en las redes sociales se mostraba practicando boxeo y, en declaraciones posteriores a La Opinión Austral, comentó que ya no lo hace pero que “algo se acuerda”.

José golpeó y redujo al delincuente. Incluso llegó a hacer un video de ocho segundos que luego publicó en las redes sociales y que contiene la frase con la que comienza esta nota. El registro fílmico da cuenta de lo que pasó tras el caso de justicia por mano propia. Se lo ve al acusado arrodillado, con la mirada perdida, antes del arribo de las autoridades.

El metraje rápidamente se hizo viral en Facebook y, en declaraciones a este diario, José explicó que “lo hice para que aprenda y no lo vuelva a hacer”. Cerca de las seis de la tarde, el posteo ya había sido compartido por casi 500 personas contando con una gran cantidad de likes.

En el caso intervino el personal de la Comisaría Segunda y de Criminalística. Mientras los primeros trasladaron al acusado al centro asistencial donde les certificaron lesiones, los restantes comenzaron con las diligencias correspondientes a este tipo de hechos, tomando secuencias fotográficas para determinar como habría ocurrido el violento episodio.

El delincuentes fue trasladado a la sede policial horas más tarde y, en el mismo lugar, se hicieron presentes José junto a su abuela para radicar la denuncia correspondiente. Se aguarda por nuevas directivas del Juzgado de Instrucción de turno este mes respecto de la posible liberación del imputado.

Un poco más tranquilo tras la ajetreada mañana, José habló con este diario y dijo: “nos citaron a las cinco de la tarde, Criminalística estuvo tomando huellas dactilares” comenzó diciendo sobre lo que había pasado.

Respecto de la situación del acusado, el nieto de la damnificada indicó que: “él tiene un montón de dramas pero eso no justifica lo que hizo, por suerte mi abuela no estaba sola, estaba yo y la situación no pasaba a mayores. No sé que hubiese pasado si yo no estaba, el escrache lo hice para que la gente este atenta porque si hace eso a las 10 de la mañana, que le pega un empujón a una señora de 76 años, esa gente no está bien de su cabeza, no está en sus cabales y bueno, la ca.. a palos, fue para que aprenda”, concluyó sobre lo ocurrido este sábado

Leé más notas de La Opinión Austral