Hallan asesinado a un peluquero en un edificio de Villa Crespo

Un peluquero de 67 fue hallado maniatado, asesinado y en avanzado estado de descomposición, en un departamento del barrio porteño de Villa Crespo que los investigadores encontraron revuelto, informaron hoy fuentes policiales.

Si bien trascendió hoy, la investigación se inició el viernes pasado por la tarde, cuando una mujer se presentó en la Comisaría Vecinal 15 B de la Policía de la Ciudad para denunciar que hace como 15 días que no podía contactarse con su peluquero, identificado como Juan González (67).

La mujer pudo aportar la dirección del sitio donde vivía González, por lo que personal policial se desplazó hasta un edificio de la avenida Corrientes 5255.

Según las fuentes, el encargado del edificio le permitió el ingreso a los policías, quienes al subir hasta el departamento "B" del piso 14, notaron desde la puerta un fuerte olor nauseabundo.

Tras realizar la consulta judicial pertinente y ser autorizados, la Policía de la Ciudad ingresó a la vivienda, notó que estaba todo revuelto y, al llegar a la puerta del dormitorio, la encontró cerrada con llave.

Cuando lograron abrir a puerta, el cadáver de González fue hallado sobre la cama, boca abajo, vestido, con las manos atadas y con un avanzado estado de descomposición.

La escena del crimen fue preservada para la labor de los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM), quienes ante el nivel de putrefacción que presentaba el cadáver, no pudieron determinar en el lugar las causas del deceso, y por ello se aguardaban los resultados de la autopsia.

Si bien los policías notaron cierto desorden en el departamento, esperaban las declaraciones de familiares o allegados a la víctima, para confirmar si había o no algún tipo de faltante y, de esa manera, establecer si el aparente crimen se dio en el marco de un robo.

Los pesquisas creen que el crimen ocurrió hace varios días, no solo por la descomposición del cuerpo, sino porque los vecinos del edificio ya declararon que hacía aproximadamente 10 días que no se cruzaban con González.

La causa, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, fue caratulada como "averiguación de homicidio"y, a nivel policial, trabajan los detectives de la División Investigaciones Comunales 15 de la fuerza de seguridad porteña. (Télam)