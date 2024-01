Hubo casi un femicidio por día durante los primeros veinte días del 2024

(Por Ian Werbin) Rosa Mamani Vargas, Yamila García y Jenifer Obregón fueron tres de los dieciocho femicidios registrados en todo el país durante los primeros veinte días del 2024, lo cual refleja un promedio de un crimen motivado por el género cada 26 horas, de acuerdo a la información suministrada a Télam por fuentes judiciales y policiales que intervinieron en cada causa.

En tanto, el Observatorio Marisel Zambrano, perteneciente a la Asociación Civil La Casa del Encuentro, contabilizó 334 femicidios durante el 2023 en un informe realizado a partir de publicaciones en medios periodísticos, lo que arroja un promedio de uno cada 26 horas.

De acuerdo a los hechos reportados por las autoridades y dados a conocer por Télam, en lo que va de enero del 2024 se contabilizaron crímenes en la provincia de Buenos Aires (5), Santa Fe (4), Chaco (3), Misiones (2), Chubut (1), Córdoba (1), Salta (1) y La Rioja (1), y en el 67 por ciento de los casos (12) el asesino era pareja o expareja de la víctima.

La nómina de asesinatos de mujeres en 2024 se inició el 1 de enero en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge con la muerte de Rosa Mamani Vargas (20).

La joven de 20 años, de nacionalidad boliviana y madre de dos hijos, murió en su domicilio producto una agresión a golpes presuntamente perpetrada por su pareja, Rogelio García Robles (26), quien fue detenido e imputado por el delito "homicidio agravado por el vínculo" en una investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de Lomas de Zamora.

También el primer día del año sucedió el crimen de Yamila García (39), quien antes de ser asesinada le advirtió sobre su muerte a una vecina: "Te abrazo fuerte porque hoy mi marido me va a matar".

En ese contexto, García fue hallada ahorcada en su casa de la localidad de Pergamino, y si bien su pareja intentó instalar la pista del suicidio, el fiscal Horacio Oldani comenzó a investigar el hecho y determinó que había sido asesinada.

De esta forma, ordenó la detención de José Antonio Cardozo (46), pareja de la víctima.

Otros dos casos registrados en esta primera veintena de 2024 fueron los asesinatos de las niñas Xiomara Ailen Vallejos (3) y Milagros Prestes (10), los cuales tuvieron lugar en la ciudad santafesina de Reconquista y en la localidad misionera de Colonia Aurora respectivamente.

El crimen de Xiomara ocurrió el 9 de enero y tuvo como causa un "trauma craneoencefálico grave", por el cual fue detenido el novio de la madre de la menor, Bruno Luis Martínez (26), imputado por la fiscal Georgina Díaz, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), por "homicidio agravado por ensañamiento y alevosía".

Por otro lado, el asesinato de Milagros se descubrió el 10 de enero luego que fue hallada en una plantación de maíz de Misiones ubicada a unos 50 metros de la ruta provincial terrada 222.

Según los investigadores, el cuerpo de la pequeña tenía atado un cordón en el cuello, a la vez que aparecieron indicios de que fue abusada sexualmente.

Acusado de cometer el femicidio, fue detenido Daniel Alberto N. (62), un pastor evangélico que se dedicaba a vender libros infantiles y presentaba antecedentes por haber violado a una menor de edad en la localidad bonaerense de San Isidro.

También durante los primeros veinte días del año, Télam contabilizó que dos femicidas, Rodrigo René Ríos y Claudio David Mambrin, se suicidaron tras asesinar a sus respectivas parejas.

Ambos hechos, ocurridos en la provincia de Chaco, tuvieron como víctimas a Jenifer Obregón (15) y a Gabriela Betiana Alarcón (31).

Un hecho relacionado con la violencia de género que aún es materia de investigación, es el suicidio de Anabelia Ayala (29), quien era expareja del futbolista Oscar Junior Benítez, ocurrido el 1 de enero en la localidad bonaerense de Burzaco.

Si bien la autopsia ratificó que la mujer se suicidó, a raíz de una denuncia de sus padres se inició una investigación tendiente a establecer si el futbolista -a quien ella había denunciado por reiterados hechos de violencia por los que está detenido y camino a juicio- pudo haberla inducido a quitarse la vida mientras mantenía con ella una videollamada en tiempo real.

Sobre esto, la familia de Ayala denunció que el exjugador de Boca Juniors había amenazado a su expareja con matar a toda su familia si no consumaba su suicidio.

De acuerdo a las cifras difundidas por la Casa del Encuentro, durante el 2023 hubo 334 femicidios, de los cuales 23 fueron vinculados y otros 4 transfemicidios, que causaron que 416 hijos e hijas perdieran a su madre.

Esta organización elabora cada mes un recuento de casos con el fin de visibilizar los hechos de violencia de género ante la demora que conlleva el cálculo de las cifras oficiales anuales, las cuales son elaboradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en base a los expedientes judiciales.

El relevamiento señaló que 67 de las 334 víctimas habían realizado una denuncia previa contra el agresor, mientras que 20 femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención en su contra.

A su vez, la Casa del Encuentro destacó que 37 femicidios tuvieron lugar en contexto de narcocriminalidad, mientras que 28 víctimas tenían indicios de haber sido abusadas sexualmente.

También desde la organización señalaron que 16 víctimas eran migrantes, 7 estaban embarazadas, 3 se encontraban en presunción de estar cooptadas por una red de trata y 2 pertenecían a un pueblo originario.

"Las cifras no descienden. En cada informe tratamos de entender cuál es el camino para erradicar la violencia de género recordando que es multicausal, ligada a las diferentes situaciones en las que se encuentran quienes la atraviesan y es por eso que su abordaje debe ser integral, multidisciplinario y federal", expresaron en un comunicado desde la organización.

Además, los voceros de la asociación civil agregaron: "Las medidas tomadas hasta ahora no han sido suficientes y aunque vimos cambios en su tratamiento, la transformación socio cultural que se necesita para derribar al patriarcado se produce muy lentamente dejando en el camino cientos de mujeres y compañeras travestis/trans que son asesinadas anualmente por razones de género".

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)