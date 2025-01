En una complicada jornada climática en Río Gallegos, con vientos huracanados que afectan toda la provincia de Santa Cruz, se produjo un principio de incendio que rápidamente fue contenido por Bomberos. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.

Personal de la División Cuartel Uno trabajó en el siniestro provocado por la quema descontrolada de basura. Las ráfagas, de más de 100 km/h, intensificaron el fuego sobre un cúmulo de cartón y maderas en desuso, dificultando el control de las llamas.

Según precisó la Superintendencia de Bomberos, la inmediata acción de la dotación evitó un desastre mayor utilizando una línea de ataque. El hecho ocurrió esta tarde, cerca de las 13:30 horas, en un domicilio ubicado en Pasteur al 400.

Un móvil de La Opinión Austral llegó al lugar y dialogó con el damnificado, José Evaristo Soto Esmeralda, quien explicó que vive solo en la vivienda.

Foto: Juan Palacios. José Evaristo, el dueño de la vivienda afectada.

“Dejé la brasa en un tacho y se prendió fuego. Quedó donde estaba la madera. No hubo heridos, estaba adentro de mi casa y no me di cuenta”, relató. Además, destacó: “Gracias a Dios que la vecina avisó a Bomberos, que vinieron y lo apagaron rápido”.