Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un taller mecánico ubicado en la calle Bernardino Rivadavia de Río Gallegos, fue escenario de un incendio de proporciones considerables este jueves por la tarde. El siniestro, que comenzó en un vehículo marca Chrysler Neon, se extendió rápidamente, afectando la estructura del taller y parte de una vivienda vecina. Bomberos de la División Cuartel Central actuaron con celeridad para controlar las llamas, evitando daños mayores y posibles víctimas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas se pudo saber que el incidente se registró alrededor de las 16:10 horas de este jueves, cuando el Departamento Zona I de Bomberos de Río Gallegos recibió una llamada de emergencia alertando sobre un vehículo en llamas. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se había originado en un taller mecánico propiedad de un hombre quien declaró que el siniestro ocurrió mientras se realizaba el cambio de la bomba de combustible en un Chrysler Neon. Al intentar arrancar el vehículo, se produjo una ignición que rápidamente se propagó.

Fueron momentos de tensión ya que el incendio no solo consumió el automóvil, sino que también afectó la totalidad del taller y parte del revestimiento exterior de una vivienda lindante. Afortunadamente, no se reportaron lesionados ni víctimas fatales, aunque los daños materiales fueron significativos. El propietario del taller confirmó que no cuenta con seguro, lo que agrava la situación económica derivada del siniestro.

La dotación de bomberos, compuesta por cinco efectivos, utilizó una línea de 45 mm y una devanadera para controlar y extinguir las llamas. El operativo, que se extendió por aproximadamente 50 minutos, contó con el apoyo de personal de la Comisaría Primera, quien colaboró en el control del perímetro y la seguridad de los vecinos.

Los jefes de la operación, destacaron la rápida respuesta del equipo y la coordinación con otras fuerzas de seguridad para evitar que el incendio se propagara a otras propiedades. Más allá de las pérdidas totales materiales, se remarcó que no hubo que lamentar personas lesionadas, ni civiles ni integrantes de la fuerza de seguridad.