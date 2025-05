Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un insólito incidente ocurrió en la tarde del martes en la Ruta 3, cerca de Empalme Ruta 281, cuando un rodado impactó contra un guanaco que cruzó repentinamente la vía. A pesar de la magnitud del choque, no se reportaron lesiones ni daños graves, y el conductor, quien viajaba desde Puerto San Julián hacia la localidad de Puerto Deseado, pudo continuar su camino tras ser revisado por personal médico.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo establecer que el martes, alrededor de las 19.55 horas, se recibió un alerta en la zona sobre un posible accidente vehicular en la Ruta 3, a la altura del empalme con la Ruta 281. La información indicaba que un vehículo había colisionado con un guanaco que se cruzó en la calzada. De inmediato, se comisionó personal policial y de sanidad para asistir en el lugar del supuesto siniestro.

La parte trasera del vehículo involucrado. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

Al arribar al sitio, sin embargo, no se encontraron indicios de un accidente reciente. Los transeúntes que circulaban por la ruta en sentido sur-norte fueron tranquilizados y aseguraron no haber observado el impacto ni ningún otro tipo de accidente en el sector. No obstante, uno de los conductores que venía desde el sur aportó información clave: indicó que, a unos 15 kilómetros en dirección sur, había visto un vehículo detenido al costado de la ruta con aparentes abolladuras en la parte frontal.

Ante esta nueva información, la comisión policial se dirigió al lugar señalado, encontrando, efectivamente, un vehículo Volkswagen Fox de color celeste. El automóvil estaba estacionado a la vera de la ruta, y su único ocupante, identificado como un vecino de apellido López Mayer, de 34 años, oriundo de Puerto Deseado, explicó lo ocurrido.

López Mayer relató que, mientras viajaba desde Puerto San Julián con destino a su ciudad natal, un guanaco cruzó inesperadamente la ruta. En un intento por esquivarlo, el animal impactó contra la parte delantera del vehículo, causando algunos daños visibles en la carrocería. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones, y al ser evaluado por la médica de guardia, se constató que se encontraba en buen estado de salud.

El camélido quedó tendido a la vera de la ruta. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)