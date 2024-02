Tal como había anticipado este martes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que llevará adelante un paro general de 48 horas luego de que el Gobierno de Santa Cruz no convocara nuevamente a paritaria central.

Esa advertencia tuvo lugar luego de la tercera mesa de negociación entre el Ministerio de Trabajo y entidades gremiales que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública Provincial, donde se estableció un aumento del 20% en dos tramos: 10% en febrero y otro 10% en marzo.

Si bien la propuesta fue aceptada por la Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), ATE -que constituye el gremio mayoritario- la rechazó.

Al término de esta reunión, la asociación llevó a cabo una conferencia de prensa para expresar su disconformidad por dicho acuerdo y advertir que tomaría medidas de fuerza si no se llamaba nuevamente al diálogo.

“En caso de que el gobierno no reflexione, se va a ir el jueves y viernes a un paro general en los municipios, en el Estado provincial y en todos los entes autárquicos“, expresó Carlos Garzón, secretario general de ATE, y advirtió: “Le queremos dar 24 horas para que convoquen nuevamente y pongan fecha de paritaria central”.

ATE confirmó paro de 48 horas

Este miércoles, luego de que el Ejecutivo Provincial no anunciara la reapertura de la negociación, la Asociación de Trabajadores del Estado confirmó las medidas de acción.

A través de una misiva dirigida al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gutiérrez, y difundida esta tarde, se indicó que “en nombre y representación del Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado” se llevará a cabo el paro provincial por 48 horas.

Desde el gremio, ratificaron que comenzará “el día jueves 22 de febrero de 2024, desde las 00:00”. El mismo tiene alcance a trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial, Entes Autárquicos y Descentralizados, Casa de Santa Cruz CABA, Municipios y Comisiones de Fomento.

“Dicha medida ha sido determinada en el Plenario Provincial con los/las Secretarios Generales de todas las Comisiones Administrativas de las Seccionales y Delegaciones y paritarios/as de las Comisiones Sectoriales en virtud del rechazo a la oferta salarial por parte del ejecutivo provincial, al considerarla insuficiente ante la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales”, remarcaron.

Asimismo, consideraron “que urge atender las necesidades básicas para cubrir la canasta familiar de los estatales, frente un creciente malestar por la enorme crisis de ingresos” y destacaron “la vigencia de la Ley Provincial N°2986 de Convenciones Colectivas, en relación a las cuestiones laborales, tanto las de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo”.

De esta manera, la organización sindical exigió atender una re apertura urgente de la paritaria central, como así también una apertura de las paritarias sectoriales y de las comisiones de acuerdo al C.C.T.

A su vez, solicitaron la reincorporación de los trabajadores despedidos, pase a planta permanente de los compañeros y compañeras que están en condiciones y el “cese de la persecución ideológica y sindical en los sectores de trabajo”.

“Sin diálogo, el camino es la lucha”

ATE Santa Cruz dio a conocer la noticia mediante su cuenta de Facebook. En un posteo, donde se adjuntaba el importante escrito, destacaron que “a miseria del 20% le respondemos con la bronca de no poder llegar a fin de mes, con la bronca de no poder pagar los medicamentos, con la bronca de no pagar alquileres y servicios”.

Luego se afirmó que “ningún gobierno nos regalo nada, hay que parar masivamente y demostrar la bronca de la situación social y económica difícil que nos cuesta atravesar”.

Previamente, en otra publicación que confirmaba con una imagen la realización de la medida de fuerza, la asociación hizo hincapié en que “ante la negativa del gobierno de llamar al diálogo y poner un manto de Racionalidad a la situación social y económica que viven las trabajadoras y trabajadores estatales es que convocamos a un paro general”.

Se remarcó que “sin diálogo el camino es la lucha y la calle. A parar masivamente estatales, el 20% de miseria no puede pasar”.