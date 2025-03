Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei modificó el presupuesto, a través de un DNU, para reasignar partidas en energía, educación y préstamos a provincias, en donde incluye el envío de fondos para que la empresa Energía Argentina cancele la deuda que la UTE Represas Patagonia venía reclamando a la Argentina para negociar la continuidad de las obras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.

En febrero el Gobierno nacional manifestó por primera vez su intención de retomar las obras, al menos en una de ellas, la represa Jorge Cepernic que es la más pequeña de las dos. Luego, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con el gobernador Claudio Vidal y representantes de la empresa china Gezhouba Group Corp, en Casa Rosada en donde finalmente llegaron a un acuerdo.

Este jueves el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto en donde asignan una partida de $443.592.000.000 y otra de $178.000.000.000 para cancelar la deuda por las obras realizadas a la UTE Represas Patagonia, entre otras obligaciones.

Se trata de un paso clave que debía realizar el gobierno de Javier Milei, quien se había manifestado en contra de un acuerdo con los chinos en campaña y al inicio de su gestión, para destrabar la paralización de las represas sobre el río Santa Cruz en donde quedaron más de 2.000 trabajadores despedidos.

“Resulta necesario reforzar las transferencias a la empresa ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA), empresa del Sector Público Nacional actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, para llevar a cabo gastos asociados al préstamo por la obra APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA CRUZ, CÓNDOR CLIFF – LA BARRANCOSA (CDB N° 201401)”, dice en los fundamentos del DNU el Gobierno nacional.

En el anexo, especifica dos partidas para Energía Argentina, una de $443.592.000.000 de Obligacionaes a cargo de Tesoro y otra de $178.000.000.000 de la Secretaría de Energía, aunque no se especifica el monto destinado a cancelar la deuda para reactivar la obra de Jorge Cepernic, o La Barrancosa como se llamó originalmente.

Modificación del Presupuesto nacional 2025

Esta medida esta enmarcada en la primera modificación al Presupuesto 2025, que en rigor consiste en la segunda prórroga de la ley 27.701 de 2022, de la que resultó una reducción de los gastos corrientes y de capital de $ 8.020,6 millones, además de avanzar en otros aspectos como el otorgamiento de avales a provincias para operaciones de crédito y la modificación del régimen de enajenación de inmuebles del Estado para el pago de deudas.

Asimismo, se establece un régimen de regularización de compromisos que las distribuidoras de energía eléctrica tienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), se restablece la asignación de recursos coparticipables a las provincias para el financiamiento educativo y se refuerzan los aportes para la construcción de las centrales hidroeléctricas Cóndor Cliff-La Barrancosa.

El conjunto de medidas -que, por su extensión, exceden lo habitual en una modificación presupuestaria- quedó plasmado en dos anexos incluidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia 186/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.

Gastos y recursos

El primer anexo, a lo largo de 41 fojas, detalla una reasignación de recursos presupuestarios con el resultado de un recorte de $ 8.020.623.657 en los gastos corrientes y de capital, un incremento de $ 188.405.358.008 en las aplicaciones financieras y de $ 13.506.675.000 en los gastos figurativos.

Respecto de los recursos, los corrientes y de capital se amplían en $ 5,1 millones, las fuentes financieras en $ 191.501.573.335 y las contribuciones financieras en $ 13.506.675.000 (en compensación por el mismo monto de los gastos figurativos).

Entre las principales reasignaciones del gasto se destacan:

Jefatura de Gabinete: $2.582,5 millones “con el fin de atender las erogaciones inherentes al proceso eleccionario y desarrollo de los comicios y disminuir la asignación de aportes del Tesoro Nacional”.

SIDE: $ 7.366,3 millones para la atención de diferentes gastos operativos.

Ministerio de Seguridad Nacional: $ 61.969,1 millones para “atender el servicio de supervisión, monitoreo y rastreo electrónico de personas procesadas y/o condenadas”. También se refuerzan los créditos para los Estados Mayores Generales del Ejército ($ 4.100 millones), de la Armada ($ 1.265 millones) y de la Fuerza Aérea ($ 1.360 millones).

Superintendencia de Seguros: $ 1.912 millones para “atender los gastos inherentes a un embargo judicial”.

Ministerio de Salud: $ 30.000 millones para “atender erogaciones inherentes a su normal funcionamiento”.

Agencia Nacional de Discapacidad: $ 13.506,7 millones para gastos relativos a “auditorías masivas de pensiones no contributivas por invalidez laboral”.

Ministerio de Economía: se reduce en $ 1.378.408 millones, con recortes de $ 1.566.408 millones a Cammesa y aportes a Enarsa por $ 178.000 millones.

Ministerio de Desregulación: recortes por un total de $ 2.528,6 millones.

Obligaciones a Cargo del Tesoro: $ 1.245.420 millones.

Avales y garantías

En el segundo anexo, se detallan los avales y garantías a provincias y empresas públicas para diferentes operaciones, por un total de US$ 2.315 millones.

Esa suma se distribuye en un aval a Neuquén por US$ 20 millones, tres a Santa Fe por US$ 555 millones, dos a Córdoba por US$ 375 millones, uno a la Ciudad de Buenos Aires por US$ 300 millones, dos a Salta por US$ 200 millones, uno a Chubut por US$ 145 milloned y dos a Chaco por US$ 120 millones.

Además, se otorgan US$ 100 millones en concepto de garantía de ejecución, anticipo y operaciones de prefinanciación de exportaciones a Invap y US$ 500 millones para el financiamiento de la Importación de gas natural y GNL y servicios asociados de Enarsa.

Energía Eléctrica

Por otra parte, se establece un régimen de regularización de obligaciones pendientes de pago de distribuidoras de Energía Eléctrica, así como administraciones provinciales del área, con Cammesa, acumuladad al 30 de noviembre de 2024.

El régimen deberá contemplar la posibilidad de acceder a beneficios para aquellos agentes que suscriban el acuerdo, con un plan de pagos con un plazo de 72 cuotas mensuales, con 12 meses de gracia y una tasa de interés equivalente de hasta el 50% de la vigente en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).

Enajenación de inmuebles

El DNU también avanza con una modificación transitoria del artículo 15 del decreto 1382/2012, respecto al destino de los recursos obtenidos por la enajenación de inmuebles del Estado nacional, con el propósito de cancelar obligaciones en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre la Nación y las provincias.

El decreto modificado establecía que los ingresos debían ser afectados en un 70% a favor de la jurisdicción o entidad correspondiente y el 30% restante al Tesoro, en tanto la nueva disposición indica que los recursos “ingresarán directamente a las cuentas del Tesoro Nacional”.

Cupos fiscales

El decreto establece para este año un cupo fiscal de $ 195.000 millones para ser asignado a los beneficios promocionales previstos en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

