Este lunes, inició el ciclo lectivo 2025 en Santa Cruz y doce provincias argentinas más. En este distrito, el año escolar tomó forma con la inauguración del Gobierno provincial de la Escuela 85 de Pico Truncado, después de 17 años que comenzó a construirse. Por su parte, los gremios ADOSAC y AMET adhirieron al paro nacional convocado por CTERA y la CGT.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, se refirió a la huelga docente una vez concluido el acto oficial. “El mensaje es el mismo que planteamos hace un año: convocar el diálogo pero con los estudiantes en las aulas”, dijo en primer lugar.

Remarcó que desde la primera paritaria del 2024, el Poder Ejecutivo Provincial realizó “tres propuestas de incremento (salarial), avanzando con un requerimiento de los gremios de la cláusula gatillo y con un proceso de recomposición”, al tiempo que agregó que “el año pasado da cuenta de cuál es la decisión del Gobierno provincial cuando se habla de que la prioridad de la educación, en este proceso seguimos avanzando. Convocamos al diálogo y queremos fortalecerlo”.

En esta línea, solicitó a los gremios ADOSAC y AMET “que sean responsables con la realidad económica y financiera que tiene nuestra provincia y la necesidad que tienen los santacruceños”. Y sentenció: “Santa Cruz necesita educación y eso exige responsabilidad de todos los sectores”.

Huelga

Por su parte, el paritario de ADOSAC, Miguel del Plá, señaló a La Opinión Austral que la primera jornada del paro de 72 horas tuvo un acatamiento en toda la provincia del orden del 80% promedio. “Los siguientes días de paro serán más alta la adhesión”, aseguró.

En esta misma línea, recordó que en Río Gallegos hay establecimientos que no estaban en condiciones de recibir a los estudiantes: “Las primarias N° 41 – 58 – 41 – 71 (Colegio Guatemala) y el Conservatorio de Música no trabajaron por no tener las condiciones edilicias necesarias”.

De la conciliación obligatoria que fue dictada por el Gobierno provincial, dijo: “Es ilegal, el paro es nacional, y avanzaremos en los fundamentos ante el gobierno para explicarles porqué no corresponde”, adelantó. Precisó que la huelga dictada hasta este miércoles seguirá adelante y en esa jornada tendrán un nuevo congreso provincial que definirá los pasos a seguir.

Asimismo, del Plá señaló a LOA que la audiencia del miércoles -programada para las 16 horas- a realizarse en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz “es una audiencia de conciliación obligatoria pero pedimos que se transforme en una negociación colectiva para debatir los salarios”.

