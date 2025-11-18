Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un acto realizado en El Calafate, el gobernador Claudio Vidal formalizó el último paso que cierra el proceso de licitación de las ex áreas de YPF: firmó el decreto que aprueba los contratos de cesión de los campos hidrocarburíferos que firmó, el pasado 10 de noviembre, la empresa estatal Fomicruz con Patagonia Resources SA, Clear Petroleum SRL, Roch, Azruge S.A., Brest S.A., Quintana Energy Investments SA y Quintana E&P Argentina SRL.

El mapa de las áreas que traspasó YPF y que FOMICRUZ cedió, mediante licitación, a seis empresas para continuar produciendo.

Las operadoras se harán cargo, a partir del 1 de diciembre de las áreas:

Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte

Barranca Yankowsky

Los Monos

El Guadal–Lomas del Cuy

Cañadón Vasco

Cañadón Yatel

Pico Truncado–El Cordón

Los Perales–Las Mesetas

Cañadón León–Meseta Espinosa

Cañadón de la Escondida–Las Heras.

Las compañías invertirán USD 1.259 millones en seis años, a razón de unos USD 200 millones anuales, con foco en: incremento de la producción en áreas maduras; puesta en valor de infraestructura y oleoductos; reactivación de más de 4.000 pozos inactivos; nuevas perforaciones y sostenimiento y ampliación del empleo en el norte provincial.

Tapa de La Opinión Austral del martes 11 de noviembre de 2025.

Primer objetivo: recuperar producción

Con más de 4.000 pozos inactivos, el primer objetivo de las empresas es ir a por ellos, para mejorar la ecuación productiva de los yacimientos. Una política que en su momento llevó adelante CGC, tanto cuando compró las áreas de Petrobras en Cuenca Austral, como con las de Sinopec en el Golfo San Jorge, con muy buenos resultados.

Realizar estas tareas de mantenimiento y recuperación de pozos permitirá volver a poner en funcionamiento pozos que se paralizaron, no por falta de petróleo sino por falta de inversión. Esto hace que rápidamente los yacimientos puedan mostrar signos de recuperación sin una inyección muy alta de dinero.

La estimación de las autoridades de la cartera de Energía provincial, es que en un plazo estimado de 18 meses, se podría estar incrementando, en el corto plazo unos 40 mil m3 por encima de lo producido en la actualidad. Esto equivale a más de 220 mil barriles de petróleo al mes, es decir unos 7.330 barriles/día de mayor producción.

Los USD 1.259 millones comprometidos en seis años (desde el 2026 al 2031), contempla un esquema de trabajo con 22 nuevas perforaciones por año. A eso se le sumarán un promedio de 154 intervenciones workover anuales y 1.200 operaciones de mantenimiento en los pozos actuales, también en forma anual.

José Lludgar (Petroleros Jerárquicos); Alejandro Martínez decando de la Facultad de Ingeniería de la UBA; Jaime Alvarez, ministro de Energía; gobernador Claudio Vidal; Lisandro Deleonardis, vice presidente de Asuntos Públicos de YPF; Oscar Vera, presidente de Fomicruz y Rafael Guenchenen (SIPGER). FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Un acto trascendental

El acto de la firma, se realizó en el Hotel Posadas Los Alamos. El gobernador estuvo acompañado de, prácticamente, todo su gabinete provincial. También se hicieron presentes los representantes de todas las empresas adjudicatarias de las diez áreas del Golfo San Jorge.

Junto al gobernador Claudio Vidal, estuvieron en la mesa: Jaime Alvarez, ministro de Energía; Oscar Vera, presidente de Fomicruz; Alejandro Martínez decando de la Facultad de Ingeniería de la UBA;Lisandro Deleonardis, vice presidente de Asuntos Públicos de YPF, y los secretarios generales de Petroleros Jerárquicos, José Lludgar y de Petroleros Privados, Rafael Guenchenen.

“Se trata de un paso estratégico y fundamental para impulsar la inversión, consolidar la presencia de Fomicruz en la explotación de áreas y asegurar el desarrollo productivo y la generación de empleo en nuestra provincia”, afirmaron desde el Gobierno provincial, al anunciar la firma del decreto.

Apenas iniciado el acto, y tras la entonación del Himno Nacional Argentino, se procedió a la firma del decreto de autorización de la cesión de las áreas por parte de Fomicruz y las siete nuevas operadoras, y el servicio de transporte.

Se firmaron 10 decretos de autorización de cesión, uno por cada área adjudicada. Lo rubricó el Gobernador Claudio Vidal, refrendado también por el ministro de Energía Jaime Alvarez.

El gobernador Claudio Vidal firmó los decretos de cesión de las áreas en el Golfo San Jorge. A su derecha el ministro de Energía Jaime Alvarez y a su izquierda el vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La UBA auditará los pasivos ambientales

Posterior a la firma de los decretos, se firmó el acta acuerdo de designación como entidad auditora, a la Facultad de Ingeniería de la UBA, la que es designada por el Gobierno de Santa Cruz, Fomicruz e YPF para prestar el servicio de auditoría y validación ambiental en las áreas adjudicadas en el Golfo San Jorge.

El acta fue firmado por Matías Farina, vicepresidente ejecutivo de Upstream de YPF, Lisandro Deleonardis, vicepresidente de asuntos públicos de YPF. También lo firmó el presidente de Fomicruz Oscar Vera y el gobernador Claudio Vidal.

Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Es un desafío histórico para la ingeniería argentina”

El primero en tomar la palabra fue Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, quien destacó la magnitud técnica y simbólica del convenio.

“Este trabajo de auditorías y estudio en la cuenca del Golfo San Jorge es muy importante para nosotros, porque ponemos al servicio el conocimiento de nuestros expertos, investigadores y estudiantes”, afirmó. Según Martínez, el proyecto permitirá dejar “hitos en la historia profesional” de la ingeniería argentina.

El decano recordó que la FIUBA tiene una tradición directa vinculada al desarrollo petrolero nacional:

“ Nuestra facultad formó a los primeros ingenieros del país , incluidos los primeros ingenieros en petróleo y gas”.

“Tenemos un Instituto del Petróleo y Gas fundado en 1929 , que sigue siendo referente”.

“Mosconi, fundador de YPF en 1922, fue egresado de nuestra casa, al igual que Huergo, nuestro primer ingeniero, que ya estaba vinculado a la actividad en 1907, cuando se explotó el primer pozo de Comodoro”.

Lisandro Deleonardis firma, bajo la mirada del gobernador Claudio Vidal, el Acta Acuerdo para el relevamiento de Pasivos Ambientales por parte de la UBA. A su lado el vicepresidente de Upstream de YPF, Matías Farina y el presidente de Fomicruz, Oscar Vera. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Martínez también destacó el prestigio académico actual: “Nuestra carrera de Petróleo está rankeada 29° en el mundo, y un grupo de estudiantes acaba de ganar una competencia internacional en ingeniería petrolera”.

Cerró su intervención comprometiendo a la UBA con la tarea: “Vamos a trabajar para que la industria crezca, para que la Argentina produzca más y para que las provincias petroleras se beneficien”.

Ministro de Energía y Minería, Jaime Alvarez. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Jaime Álvarez: “Santa Cruz cumplió; la transición con YPF fue la mejor del país”

El ministro de Energía, Jaime Álvarez, ofreció un repaso de la transición histórica tras 81 años de presencia de YPF en Santa Cruz.

“Cuando comenzamos este proceso hubo más de 30 profesionales trabajando en la transición. No fue simple, llevó discusiones y tiempo, pero se llegó al mejor acuerdo firmado en el país”, sostuvo.

Álvarez explicó que YPF se retiró de las áreas convencionales, pero recordó que “no se va de Santa Cruz”, ya que sigue avanzando el proyecto de Palermo Aike, la apuesta no convencional del sur.

El abrazo tras la firma de los decretos de cesión entre Jaime Alvarez y Claudio Vidal. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El ministro subrayó que uno de los pilares del acuerdo fue garantizar la auditoría del pasivo ambiental: “La presencia hoy aquí del decano de la UBA le da transparencia al proceso. La facultad será la encargada del relevamiento ambiental”.

Además, informó que el proceso licitatorio posterior cumplió todos los pasos legales y que el grupo empresarial adjudicatario “tomará el control de las áreas el 1 de diciembre, 30 días antes del plazo máximo”.

Mirando hacia adelante, Álvarez llamó a un trabajo conjunto: “Cada uno tiene un rol: trabajadores, intendentes, empresas. A partir del 1 de diciembre comienza una nueva etapa en el flanco norte, y debemos tirar todos para el mismo lado”.

Y concluyó mirando al gobernador: “Señor gobernador: cumplimos. Tarea terminada”.

Gobernador Claudio Vidal: “Lo peor ya pasó”. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Claudio Vidal: “Pasó lo peor. Ahora necesitamos responsabilidad, inversión y acuerdos que se cumplan”

El gobernador Claudio Vidal cerró el acto con un discurso centrado en tres ejes: la salida de YPF, la importancia del pasivo ambiental y el nuevo esquema energético provincial.

“Los invito a estar un poco más relajados. Ya pasó lo peor”, comenzó diciendo, luego de lamentar el temporal de viento que afectó la provincia.

Sobre la retirada de YPF, Vidal fue contundente: “No fue fácil afrontar la decisión de YPF de retirarse de los yacimientos convencionales. Para la provincia y para los trabajadores fue muy duro”.

Destacó, sin embargo, que la empresa por primera vez asumió su responsabilidad ambiental: “Es la primera vez que una operadora que se retira se hace cargo de lo que debe hacerse cargo. Esto marca un precedente”.

Respetar los acuerdos entre todos

El gobernador señaló que, pese a tratarse de yacimientos maduros, confía en su potencial: “Creo en los acuerdos firmados. Creo en las empresas. Y creo en los yacimientos, aunque sean maduros”.

También llamó a responsabilidad política y conjunta al marcar que “esta situación debe sobrellevarse de otra manera: respetando los acuerdos desde el sector empresarial, el sindical y también desde la política”.

El acto de firma de los decretos se realizó en el Hotel Posada Los Alamos en El Calafate. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Retenciones y una nueva ley de hidrocarburos

Durante su discurso, el gobernador Claudio Vidal celebró la decisión del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones a la exportación de crudo que fuera anunciada este martes, tras la firma del convenio con Chubut y que Santa Cruz rubricará el próximo 26 de noviembre. “Era una medida que veníamos reclamando desde la Gobernación y desde los gremios. Era sumamente necesaria”.

En ese marco, anticipó que también se está trabajando en otro beneficio para el sector, con el objetivo de mejorar la producción, que tiene que ver con un nuevo esquema de regalías y una nueva ley de hidrocarburos “que estaremos enviando dentro de unos días” la Legislatura de Santa Cruz.

“Tenemos que avanzar en un nuevo esquema de regalías, indispensable para garantizar producción y futuro”.

Sobre esa ley, señaló que tendrá beneficios impositivos, y que un grupo de técnicos de los ministerios de Economía, Energía y de Producción vienen trabajando desde hace más de un mes, junto a las cámaras empresariales del sector locales y nacionales.

Salir adelante y trabajo genuino

Finalmente, Claudio Vidal destacó el rol de FOMICRUZ y llamó a acompañar esta nueva etapa productiva: “Estamos convencidos de que si seguimos apostando a la producción y al trabajo vamos a salir adelante. Pero necesitamos el compromiso de todos”.

“En poco tiempo verán lo importante que es que una empresa se haga cargo de la remediación ambiental: significa trabajo genuino para nuestra gente”, concluyó el gobernador.