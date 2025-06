Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las actividades conmemorativas a 21 años de la tragedia en Mina 5 que dejó como saldo el trágico fallecimiento de 14 mineros, cuenta con la participación de toda la comunidad de la Cuenca Carbonífera.

Al igual que en la vigilia del viernes por la noche, el intendente de Río Turbio, Darío Menna, estuvo presente acompañando a familiares y amigos de los trabajadores que dejaron su vida en aquél socavón.

“Siempre acompañamos a los familiares, una tragedia que marcó la memoria y la historia de nuestra Cuenca Carbonífera, no solo de de Río Turbio sino que también de 28 de Noviembre”, dijo en primer lugar en sus declaraciones a La Opinión Austral el jefe comunal.

“Ya lo dijeron muchos familiares en la vigila última que vivimos, todo termina siendo cíclico. Vivimos momentos muy difíciles en YCRT y aún se sigue pidiendo justicia por aquellos 14 compañeros pero por sobre todo la lucha permanente para que la empresa salga a flote”, señaló.

El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; el ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela; los intendentes Aldo Aravena de 28 de Noviembre y Darío Menna de Río Turbio. FOTO: JOSÉ NAVEA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Incertidumbre

Enfocado en el contexto actual, el jefe comunal precisó que “otra vez vivimos una época de privatización con la conformación de una sociedad anónima que no sabemos qué destino nos va a deparar“. Aseguró que no está claro el destino productivo de la compañía y de la región a lo que se agrega “una gran incertidumbre y mucho silencio. Esto preocupa mucho, por lo pronto seguiremos luchando por la memoria de aquellos 14 mineros”.

Ratificó que la intención es que la “empresa siga siendo estatal, se produzca carbón y se genere energía desde la Central 240 MW”.

Más adelante, observó que las comunidades se mantiene en estado permanente de alerta, “es todo cíclico y también hay que hacer referencia a la política, los años que hubo inversión y que tuvimos tranquilidad fue con gobiernos nacionales que tuvieron una mirada federal que apostaron a todo el país y a nuestra mina de carbón y central térmica”, “hoy lamentablemente hay gobiernos que no tienen esa mirada federal y desprecian lo estatal como era nuestra YCRT es que termina pasando estas cosas”.

Así, lamentó que dos comunidades anteras y más de 30 mil personas sufren esos “ataques del Gobierno nacional netamente neoliberales y sin presencia en todo el territorio argentino”, “hoy estamos peleando ante una sociedad anónima, se habla de la conformación de un directorio y si van a estar los trabajadores o no, pero lo que no se dice es que si se van a garantizar todos los puestos de trabajo. Esto es lo que más vale y la cuenca cuando tiene que luchar, lucha“.

Provincia

Seguidamente aclaró que con el Gobierno provincial “no hay mucha, ni buena comunicación. Tuve charlas con el Gobernador pero no con los ministros. Hay una situación muy compleja en todos los municipios y necesitamos del acompañamiento de Provincia y hasta el momento no lo estamos teniendo desde lo económico. Hay otras áreas que tiene que trabajar de manera más fluida y comunicada. Eso no está sucediendo: Esperemos que esto cambie“, se esperanzó.

Acto seguido, no desconoció que para el Gobierno provincial “son momentos muy difíciles, debe haber una convocatoria masiva a todos los intendentes, independientemente de los colores políticos, y marcar los objetivos de manera clara. No queremos obviamente que le vaya mal a Provincia por que nos irá mal a los municipios, pero es momento de unirnos y poner todas las cartas sobre la mesa para que ellos cuenten con el acompañamiento de todos”.

Finalmente, sobre el presente de Cristina Fernández de Kirchner, dijo: “Proscribieron a la dirigente más grande del peronismo y a la mejor presidenta que tuvimos después de Perón y Néstor Kirchner. Viajaré el miércoles a acompañarla en esa movilización masiva y tenemos que defender los derechos que nos dejo Cristina y el peronismo en su conjunto“.

Criticó que “se metió un nuevo partido, el partido judicial a definir el destino de los argentinos. No la dejaron que se someta al voto popular y la proscribieron. En un año y medio están avasallando todos los derechos y hay que salir a defenderlos”.